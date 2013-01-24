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Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной домашний монитор
Цена магазина Philips
Итого:
Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.
После настройки беспроводного домашнего монитора In.Sight в локальной сети вы сможете смотреть потоковое видео на смартфоне или планшетном ПК в любой точке планеты, подключившись через беспроводные сети, Edge, 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно и на чем угодно.
Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на смартфон или планшетный ПК
Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и смартфоном или планшетным компьютером. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.
С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.
Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.
Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.
Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.
Когда камера фиксирует движение или шум, на смартфон или планшетный ПК автоматически отправляются уведомления.
При обнаружении шума или движения монитор автоматически записывает происходящее. Более того, можно включать запись в ручном режиме и даже делать снимки. Записи загружаются на персональную страницу Dropbox.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Минимальные требования
Размеры