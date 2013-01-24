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    Беспроводной домашний монитор

    M100A/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде
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      Беспроводной домашний монитор

      M100A/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводной домашний монитор

      Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

      Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводной домашний монитор

      Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

      Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводной домашний монитор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

        Больше никакого беспокойства

        • Android
        Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

        Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

        Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.

        Мгновенный обзор со смартфона или планшетного ПК

        Мгновенный обзор со смартфона или планшетного ПК

        После настройки беспроводного домашнего монитора In.Sight в локальной сети вы сможете смотреть потоковое видео на смартфоне или планшетном ПК в любой точке планеты, подключившись через беспроводные сети, Edge, 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно и на чем угодно.

        Приложение Android для удобства управления

        Приложение Android для удобства управления

        Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на смартфон или планшетный ПК

        Простая и быстрая установка при помощи QR-кода

        Простая и быстрая установка при помощи QR-кода

        Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и смартфоном или планшетным компьютером. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.

        возможность просмотра до 16 мониторов в одном приложении на смартфоне

        возможность просмотра до 16 мониторов в одном приложении на смартфоне

        С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.

        Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

        Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

        Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

        Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

        Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

        Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.

        Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

        Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

        Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.

        Встроенный датчик шума и движения

        Встроенный датчик шума и движения

        Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

        Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

        Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

        Когда камера фиксирует движение или шум, на смартфон или планшетный ПК автоматически отправляются уведомления.

        Записи загружаются на персональную страницу Dropbox

        Записи загружаются на персональную страницу Dropbox

        При обнаружении шума или движения монитор автоматически записывает происходящее. Более того, можно включать запись в ручном режиме и даже делать снимки. Записи загружаются на персональную страницу Dropbox.

        Технические характеристики

        • Объектив и датчик

          Датчик
          VGA
          Режим фокусировки
          Фиксированный
          Диапазон фокусировки
          От 0,4 м до бесконечности

        • Качество видео

          Передача сигнала VGA
          Да
          Форматы
          Сжатие видеоданных H.264
          Баланс белого
          Автоматический баланс белого
          Экспозиция
          Автоустановка экспозиции

        • Особенности

          Wi-Fi
          • 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц)
          • 802.11 a (5 ГГц) не поддерживается
          Обнаружение движения
          Да
          Обнаружение шума
          Да
          LED-индикатор
          Да
          Магнитное основание
          Настраиваемое направление наблюдения
          Кнопка перезагрузки
          Да
          Резьбовые отверстия
          Да, 1

        • ПО

          Установка
          С помощью приложения
          Автоматическое обновление приложения
          Да
          Поддержка веб-браузера
          Да
          Поддерживаемая операционная система
          Android

        • Аксессуары в комплекте

          Дополнительное настенное крепление
          Да
          Адаптер питания USB
          Да
          Кабель USB
          Да, 2,5 м
          Винты/настенные анкеры
          3
          Краткое руководство
          Да

        • Вход и выход

          Микрофон
          • Высокочувствительный
          • Моно
          USB
          Порт mini-USB

        • Минимальные требования

          Windows
          • Windows XP
          • Windows Vista
          • Windows 7
          • Internet Explorer 6.0
          • Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц
          • 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
          MAC
          • MACINTOSH 10.4
          • MACINTOSH 10.5
          • MACINTOSH 10.6
          • MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo
          • Safari 1.1

        • Размеры

          Высота упаковки
          160  миллиметра
          Ширина упаковки
          158  миллиметра
          Глубина упаковки
          58  миллиметра
          Высота продукта
          95  миллиметра
          Ширина продукта
          45  миллиметра
          Глубина продукта
          45  миллиметра

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            • Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
            • Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.

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