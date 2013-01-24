Приглядывайте за домом с помощью смартфона, когда вы в отъезде

Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же видеть на экране мобильного устройства, что происходит в доме. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах