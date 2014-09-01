Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного ПК
Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной домашний монитор
Итого:
Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.
Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.
Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.
Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.
Беспроводной домашний монитор InSight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.
Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Минимальные требования
Размеры