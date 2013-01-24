Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание на ходу. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах