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Больше не доступен
M2L/00
Звук высокого разрешения
Благодаря коннектору Lightning и встроенному ЦАП, наушники M2L обеспечивают воспроизведение прямо на устройстве iOS в качестве звучания Fidelio и высоком разрешении, без искажений и перекрестных помех. Наслаждайтесь удивительно четким звуком и стильным дизайном, где бы вы ни находились.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Уникальные подушечки из пеноматериала
Компактно складываются
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Модель Philips Fidelio M2L оснащена коннектором Lightning™, который передает четкий цифровой сигнал прямо на наушники. Сохранение цифрового сигнала позволяет избежать перекрестных помех и улучшить разделение стереосигнала.
Модель Philips Fidelio M2L оснащена цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), поэтому вы сможете наслаждаться любимой музыкой в высоком разрешении в любое время и в любом месте — нет необходимости брать с собой дополнительное оборудование!
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