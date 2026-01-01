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  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

FidelioНаушники с коннектором Lightning

M2L/00

Звук высокого разрешения

Благодаря коннектору Lightning и встроенному ЦАП, наушники M2L обеспечивают воспроизведение прямо на устройстве iOS в качестве звучания Fidelio и высоком разрешении, без искажений и перекрестных помех. Наслаждайтесь удивительно четким звуком и стильным дизайном, где бы вы ни находились.

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Звук высокого разрешения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Уникальные подушечки из пеноматериала

  • Компактно складываются

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

Коннектор Lightning™ для устройств iOS

Коннектор Lightning™ для устройств iOS

Модель Philips Fidelio M2L оснащена коннектором Lightning™, который передает четкий цифровой сигнал прямо на наушники. Сохранение цифрового сигнала позволяет избежать перекрестных помех и улучшить разделение стереосигнала.

Встроенный ЦАП и усилитель для воспроизведения музыки в высоком разрешении

Встроенный ЦАП и усилитель для воспроизведения музыки в высоком разрешении

Модель Philips Fidelio M2L оснащена цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), поэтому вы сможете наслаждаться любимой музыкой в высоком разрешении в любое время и в любом месте — нет необходимости брать с собой дополнительное оборудование!

Технические характеристики

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