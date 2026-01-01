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Классическая акустическая микросистема

MC147/12

Одержимые звуком

Настройтесь на превосходное звучание удивительного маленького устройства. Классическая музыкальная микросистема Philips расширит ваше личное пространство, обогатив впечатлениями от прослушивания. Просто нажмите кнопку Play и наслаждайтесь динамическим и богатым звучанием, наполняющим комнату.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком

  • Аудиокассета

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Функции таймера включения и отключения

Функции таймера включения и отключения

Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

Технические характеристики

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