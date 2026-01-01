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Больше не доступен
MCD135/51
Одержимые звуком
Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно.
50 Вт
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Отзывы
Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.