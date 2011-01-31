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    Классическая микросистема DVD

    MCD135/58
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      Классическая микросистема DVD

      MCD135/58
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Классическая микросистема DVD

      Одержимые звуком

      Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно. Узнать обо всех преимуществах

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        Классическая микросистема DVD

        Классическая микросистема DVD

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        Одержимые звуком

        Расслабьтесь под музыку и фильмы

        • DVD
        • CD, MP3-CD, USB, FM
        • 50 Вт
        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

        Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

        Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

        Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        • Звук

          Выходная мощность
          50 Вт RMS
          Улучшение звука
          • Динамическое усиление басов
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          Звуковая система
          Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Акустическая система Bass Reflex
          • 4" НЧ-динамик

        • Подключения

          Аудиоподключения
          Линейный вход 3,5 мм
          Другие подключения
          • Линейный выход
          • Антенна FM
          Видеовыход — аналоговый
          • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
          • S-Video (типа Hosiden)
          • Компонентный Y Pb Pr (cinch)
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          10

        • Комфорт

          Будильники
          • Таймер отключения
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          Тип дисплея
          Белый FTD
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Традиционный китайский
          • Португальский
          • Испанский
          Часы
          На главном дисплее

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Кабель композитного видеосигнала (Y)
          • Антенна FM/MW диапазонов
          • Гарантийный буклет
          • Краткое руководство пользователя
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          Пульт ДУ
          40-кнопочный с литиевыми батареями

        • Размеры

          Глубина упаковки
          252  миллиметра
          Ширина устройства
          152  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          3,52  кг
          Высота упаковки
          265  миллиметра
          Высота устройства
          170  миллиметра
          Ширина упаковки
          535  миллиметра
          Глубина устройства
          210  миллиметра
          Глубина основной АС
          210  миллиметра
          Ширина основной АС
          152  миллиметра
          Высота основной АС
          170  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Программирование 20 дорожек
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Поддерживаемые медианосители
          • MP3-CD
          • CD-RW
          • CD-R
          • CD
          • WMA-CD
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку
          Тип загрузчика
          Верхняя сторона

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD+RW
          • DVD-Video
          • Компакт-диск с изображениями
          • Video CD/SVCD
          • DivX Ultra
          Режимы воспроизведения дисков
          • Угол
          • Замедленное движение
          • Увеличить
          • Повтор участка A-B
          • PBC
          • Ограничение на просмотр
          Регион DVD-дисков
          2
          Воспроизведение с прямого порта USB
          JPEG

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Антенна FM/MW диапазонов
        • Гарантийный буклет
        • Краткое руководство пользователя
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа

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