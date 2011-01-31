Другие продукты в комплекте
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Антенна FM/MW диапазонов
- Гарантийный буклет
- Краткое руководство пользователя
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
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Одержимые звуком
Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно. Узнать обо всех преимуществах
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Одержимые звуком
Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно. Узнать обо всех преимуществах
Классическая микросистема DVD
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Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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