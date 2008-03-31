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    Микротеатр DVD

    MCD288E/12
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    • Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео
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      Микротеатр DVD

      MCD288E/12
      Общая оценка / 5

      Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео

      Мощность и удивительное изящество сочетаются в микротеатре MCD288E DVD, позволяющем вам прослушивать любимую музыку и смотреть любимые фильмы в непревзойдённом качестве. Его элегантный дизайн украсит любое помещение - MCD288E можно установить на подставку или прикрепить на стену. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микротеатр DVD

      Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео

      Мощность и удивительное изящество сочетаются в микротеатре MCD288E DVD, позволяющем вам прослушивать любимую музыку и смотреть любимые фильмы в непревзойдённом качестве. Его элегантный дизайн украсит любое помещение - MCD288E можно установить на подставку или прикрепить на стену. Узнать обо всех преимуществах

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        Микротеатр DVD

        Микротеатр DVD

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        Сверхплоский кинотеатр с HDMI1080i и повышением качества видео

        • HDMI 1080i
        HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения

        HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения

        Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Возможность крепления на стену в удобном месте

        Возможность крепления на стену в удобном месте

        Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

        Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

        Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

        Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

        Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

        • Звук

          Выходная мощность
          2x20 Вт RMS+ 60 Вт
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          Полная мощность 100 Вт (RMS)
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • Тонкомпенсация
          • Цифровой усилитель класса "D"
          Звуковая система
          Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Акустическая система Bass Reflex
          • 3" НЧ-динамик
          Тип сабвуфера
          Активный

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Вход Aux
          3,5 мм
          Другие подключения
          • Антенна FM
          • Выход А/В
          • Выход HDMI
          Видеовыход — аналоговый
          Компонентный Y Pb Pr (cinch)
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20
          RDS
          • Название станции
          • Установка часов по сигналам RDS
          • Тип программы
          • Радиотекст

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал с радио
          • Сигнал USB
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Португальский
          • Испанский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Шведский
          • Турецкий
          Часы
          На главном дисплее
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Индикация
          Режим приглушения
          Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.
          Возможность крепления на стену

        • Питание

          Источник питания
          • 110-240 В
          • 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Аудио/видео кабель
          • Антенна FM
          • Адаптер Scart
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Шнур питания сети переменного тока
          Краткое руководство пользователя
          на немецком, итальянском
          Пульт ДУ
          40-кнопочный с литиевыми батареями
          Инструкция по эксплуатации
          на 10 языках

        • Размеры

          Глубина упаковки
          224  миллиметра
          Ширина устройства
          200  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          6,7  кг
          Высота упаковки
          368  миллиметра
          Высота устройства
          250  миллиметра
          Ширина упаковки
          480  миллиметра
          Глубина устройства
          110  миллиметра
          Глубина основной АС
          33  миллиметра
          Ширина основной АС
          140  миллиметра
          Высота основной АС
          220  миллиметра
          Глубина сабвуфера
          302  миллиметра
          Высота сабвуфера
          197  миллиметра
          Ширина сабвуфера
          170  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Программирование 20 дорожек
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Поддержка меток ID3
          Да
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Тип загрузчика
          Щелевой

        • Изображение/дисплей

          ЦАП
          12 бит, 108 МГц
          Улучшение изображения
          • Высокое разрешение (720p, 1080i)
          • Увеличение частоты дискретизации
          • Повышение качества видео

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия изображений
          JPEG
          Поддерживаемые медианосители
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • Компакт-диск с изображениями
          Улучшение изображения
          Демонстрация слайдов с воспр. MP3

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DVD-Video
          • Video CD/SVCD
          • Компакт-диск с изображениями
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • PBC
          • Ограничение на просмотр
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Увеличить
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          • Замедленное движение
          Улучшение видеоизображения
          Прогрессивная развертка
          Регион DVD-дисков
          2
          Тип загрузчика
          Щелевой

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Аудио/видео кабель
        • Антенна FM
        • Адаптер Scart
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Шнур питания сети переменного тока

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