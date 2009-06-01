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    Компонентная микросистема DVD

    MCD710/12
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      Компонентная микросистема DVD

      MCD710/12
      Общая оценка / 5
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      Компонентная микросистема с DVD от Philips повысит уровень домашних развлечений. Прогрессивная развертка гарантирует оптимизацию изображений для кинематографической реалистичности, а прямое воспроизведение с USB позволит слушать цифровую музыку в великолепном качестве. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Компонентная микросистема DVD

      Одержимые звуком

      Компонентная микросистема с DVD от Philips повысит уровень домашних развлечений. Прогрессивная развертка гарантирует оптимизацию изображений для кинематографической реалистичности, а прямое воспроизведение с USB позволит слушать цифровую музыку в великолепном качестве. Узнать обо всех преимуществах

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        Компонентная микросистема DVD

        Компонентная микросистема DVD

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        Одержимые звуком

        Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

        • 100 Вт
        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

        12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

        Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

        Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Общая вых. мощность 100 Вт RMS

        Общая вых. мощность 100 Вт RMS

        Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

        Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт
          Улучшение звука
          • тонкомпенсация
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Динамики
          • 4" НЧ-динамик
          • Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
          Улучшения АС
          • Двухполосная
          • съемные решетки АС
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Аудио-/видеовыход
          • 2xRCA (Аудио)
          • выход компонентного видеосигнала
          • выход композитного видеосигнала (CVBS)
          • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
          • Наушники (3,5 мм)
          • Выход SCART
          • Выход S-Video
          Вход Aux
          2xRCA (Аудио)

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • WMA-CD
          • MP3-CD
          • CD-RW
          • CD-R
          • CD
          Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
          • быстро назад/быстро вперед
          • воспроизведение/пауза
          • предыдущая/следующая
          • запрограммированное воспроизведение
          • повтор
          • вперемешку
          • стоп

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20
          RDS
          • тип программы
          • радиотекст
          • установка часов RDS
          • название станции
          Улучшения тюнера
          • автоматическая цифровая настройка
          • автопоиск

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • звуковой радиосигнал
          • Сигнал USB
          Часы
          • на основном дисплее
          • таймер отключения
          Тип загрузчика
          • с приводом
          • лоток
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Улучшения дисплея
          Режим приглушения
          Языки экранных меню
          • Голландский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский
          • Турецкий

        • Питание

          Источник питания
          220—240  В
          Источник питания
          50  Гц

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
          Инструкция по эксплуатации
          Многоязычное
          Прочее
          • Антенна FM
          • Краткое руководство пользователя
          Кабели/подключение
          кабель композитного видеосигнала (Y)
          Гарантия
          Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Вес брутто
          11  кг
          Глубина основной АС
          220  миллиметра
          Ширина основной АС
          170  миллиметра
          Глубина основного устройства
          307  миллиметра
          Высота основного устройства
          110  миллиметра
          Ширина основного устройства
          248  миллиметра
          Высота упаковки
          350  миллиметра
          Ширина упаковки
          558  миллиметра
          Глубина упаковки
          314  миллиметра
          Высота основной АС
          270  миллиметра

        • Воспроизведение цифровых фотографий

          Улучшение изображения
          демонстрация слайдов с воспр. MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • компакт-диск с изображениями
          Формат сжатия изображений
          JPEG

        • Зеленый

          Режим ожидания Eco Power
          1  Вт

        • Воспроизведение видео

          Режимы воспроизведения дисков
          • ограничение на просмотр
          • угол
          • Увеличить
          • Повтор участка A-B
          • меню диска
          • перемотка назад
          • перемотка вперед
          • Экранное меню
          • PBC
          • замедленная перемотка назад
          • замедленная перемотка вперед
          Поддерживаемые медианосители
          • DVD-Video
          • видео: CD/SVCD
          • компакт-диск с изображениями
          • DivX
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          Код региона DVD
          2
          Улучшенные характеристики видео
          прогрессивная развертка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Антенна FM
        • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Инструкция по эксплуатации

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