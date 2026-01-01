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Больше не доступен

Компонентная микросистема DVD

MCD712/12

Одержимые звуком

Насладитесь кинематографическим звучанием дома с компонентной микросистемой DVD от Philips. Подключайте устройство USB - для просмотра фотографий и воспроизведения музыки MP3/WMA в превосходном качестве. Поразительная сила звучания благодаря среднеквадратичной выходной мощности 100 Вт.

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Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Одержимые звуком

  • 100 Вт

Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Технические характеристики

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