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MCD909/12
Ламповый усилитель Hi-Fi
Шелковый куполообразный динамик ВЧ
150 Вт
Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.
Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
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