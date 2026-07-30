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  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком
  • Одержимые звуком

Больше не доступен

Heritage AudioКомпонентная система Hi-Fi с DVD

MCD909/12

Одержимые звуком
Использование высококачественных материалов в конструкции компонентной системы DVD Hi-Fi от Philips позволяет достичь максимальной четкости воспроизведения. Ламповый предусилитель создает кристально чистый звук, а мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.
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Наслаждайтесь теплым звуком Hi-Fi

Одержимые звуком

  • Ламповый усилитель Hi-Fi

  • Шелковый куполообразный динамик ВЧ

  • 150 Вт

Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

Технические характеристики

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