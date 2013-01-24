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Одержимые звуком
Откройте мир музыки со стильной беспроводной микросистемой Philips MCI298/12. Потоковая передача с ПК/MAC, воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, а также возможность настенного монтажа.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Откройте мир музыки со стильной беспроводной микросистемой Philips MCI298/12. Потоковая передача с ПК/MAC, воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, а также возможность настенного монтажа.
Одержимые звуком
Откройте мир музыки со стильной беспроводной микросистемой Philips MCI298/12. Потоковая передача с ПК/MAC, воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, а также возможность настенного монтажа.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Откройте мир музыки со стильной беспроводной микросистемой Philips MCI298/12. Потоковая передача с ПК/MAC, воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с интуитивно понятным интерфейсом, а также возможность настенного монтажа.
Беспроводная микросистема Hi-Fi
Цена магазина Philips
Итого:
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Теперь вы можете воспроизводить музыку из фонотеки iTunes на системе Hi-Fi отPhilips без необходимости преобразования! Эта система поддерживает кодек AAC, используемый фонотекой для копирования и хранения файлов. Просто установите ПО TwonkyMedia, входящее в комплект системы, и получите доступ к просмотру, выбору и воспроизведению музыки из фонотеки и списков iTunes — без проводов. Пожалуйста, имейте в виду, что система не поддерживает музыку, приобретенну в магазине iTunes и защищенную DRM.
FM-радио использует частотную модуляцию (FM) для обеспечения высокого качества звука, транслируемого по радио. Эта технология вещания позволяет вам слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне.
Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Ваша система Hi-Fi от Philips оборудована всем необходимым для воспроизведения музыки с CD, устройств USB, или с ПК/MAC и из Интернета с помощью беспроводной связи. Все эти возможности собраны в компактной и плоской многофункциональной конструкции, которая идеально впишется в любой интерьер. Кроме того, удобство использования сенсорного дисплея вас приятно удивит.
Ваша система Hi-Fi от Philips оснащена портом Ethernet для подключения plug-and-play к Internet через протокол DHCP. Кроме того, система сертифицирована B/G Wi-Fi, а значит, совместима с любым маршрутизатором B/G Wi-Fi. Удобная и простая система оснащена однокнопочной функцией Wi-Fi Protected Setup, гарантирующей безопасное подключение Wi-Fi за считанные секунды.
В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.
Управляйте всеми функциями системы Hi-Fi от Philips, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение музыки. С помощью кнопок прямого доступа, например Home и Favorite, можно быстро получить доступ к главному экрану, любимой интернет-радиостанции или к музыке на вашем компьютере или в Интернете — и все это по беспроводному подключению. Центр управления системой Hi-Fi умещается на ладони.
Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.
Аудиовоспроизведение
Звук
Громкоговорители
Тюнер/прием/передача
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Питание