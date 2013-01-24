Воспроизведение музыки iTunes

Теперь вы можете воспроизводить музыку из фонотеки iTunes на системе Hi-Fi отPhilips без необходимости преобразования! Эта система поддерживает кодек AAC, используемый фонотекой для копирования и хранения файлов. Просто установите ПО TwonkyMedia, входящее в комплект системы, и получите доступ к просмотру, выбору и воспроизведению музыки из фонотеки и списков iTunes — без проводов. Пожалуйста, имейте в виду, что система не поддерживает музыку, приобретенну в магазине iTunes и защищенную DRM.