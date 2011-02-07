Дополнительная док-станция для iPod/iPhone для удобного воспроизведения музыки

Ваши возможности стали шире. Вы можете воспроизводить музыку не только с компакт-дисков, с помощью функции MP3 Link, через вход AUX и с помощью беспроводной передачи с ПК/MAC, но теперь также и с ваших устройств iPod и iPhone. Просто установите iPod или iPhone в док-станцию, переключитесь в режим док-станции и выберите композиции, которые хотите прослушать, с помощью пульта ДУ. Док-станция, приобретаемая отдельно, позволяет воспроизводить личную музыкальную коллекцию на высококлассной звуковой системе.