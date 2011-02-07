Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RCA (желтый/красный/белый)
- Антенна FM
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате
Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате
Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.
Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате
Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате
Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.
Cистема Hi-Fi с Wi-Fi
Итого:
Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.
Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/MAC, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
Включите любимую музыку и наполните ваш дом удивительно насыщенным и чистым звучанием. Функция Multiroom Music позволяет передавать музыку без использования проводов в аудиосистему Philips. Чтобы включить эту функцию, просто нажмите значок Multiroom Music во время воспроизведения любимой песни, и каждая подключенная станция станет частью неповторимого музыкального представления для совместного прослушивания. Не тратьте время и силы на сложную настройку — просто делитесь любимой музыкой с семьей и друзьями.
Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления подключенными к сети А/В-устройствами от Philips. Приложение автоматически распознает проигрыватель Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько А/В-устройств Philips, приложение позволит переключаться между ними и управлять каждым по отдельности. Данное бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.
Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.
Ваши возможности стали шире. Вы можете воспроизводить музыку не только с компакт-дисков, с помощью функции MP3 Link, через вход AUX и с помощью беспроводной передачи с ПК/MAC, но теперь также и с ваших устройств iPod и iPhone. Просто установите iPod или iPhone в док-станцию, переключитесь в режим док-станции и выберите композиции, которые хотите прослушать, с помощью пульта ДУ. Док-станция, приобретаемая отдельно, позволяет воспроизводить личную музыкальную коллекцию на высококлассной звуковой системе.
В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.
С помощью Streamium можно слушать тысячи интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК/MAC.
Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Ваша система Hi-Fi от Philips оснащена портом Ethernet для подключения plug-and-play к Internet через протокол DHCP. Кроме того, система сертифицирована B/G Wi-Fi, а значит, совместима с любым маршрутизатором B/G Wi-Fi. Удобная и простая система оснащена однокнопочной функцией Wi-Fi Protected Setup, гарантирующей безопасное подключение Wi-Fi за считанные секунды.
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Подключения
Медианосители
Комфорт
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Изображение/дисплей
Воспроизведение фотоснимков
Воспроизведение видео
Питание
Размеры