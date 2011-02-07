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    Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

    MCI8080/12
    Общая оценка / 5
    • Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате
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      Streamium

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      MCI8080/12
      Общая оценка / 5

      Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате

      Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате

      Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

      Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате

      Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате

      Наслаждайтесь высокой достоверностью воспроизведения музыки в каждой комнате вместе с Multiroom Music. Акустическая система ClariSound и технология сжатия без потерь FLAC обеспечивают естественное звучание, создавая яркий акустический эффект, и позволяют слушать музыку в сжатых форматах с качеством компакт-диска.

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        Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

        Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

        Итого:

        Высокая достоверность воспроизведения музыки в каждой комнате

        Одержимые звуком

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

        Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов

        Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов

        Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/MAC, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

        Технология Multiroom Music позволяет воспроизводить музыку во всех комнатах вашего дома

        Технология Multiroom Music позволяет воспроизводить музыку во всех комнатах вашего дома

        Включите любимую музыку и наполните ваш дом удивительно насыщенным и чистым звучанием. Функция Multiroom Music позволяет передавать музыку без использования проводов в аудиосистему Philips. Чтобы включить эту функцию, просто нажмите значок Multiroom Music во время воспроизведения любимой песни, и каждая подключенная станция станет частью неповторимого музыкального представления для совместного прослушивания. Не тратьте время и силы на сложную настройку — просто делитесь любимой музыкой с семьей и друзьями.

        Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

        Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

        Приложение MyRemote от Philips позволяет использовать iPhone, iPod Touch или смартфон Android в качестве пульта ДУ для управления подключенными к сети А/В-устройствами от Philips. Приложение автоматически распознает проигрыватель Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или аудиосистему Streamium от Philips, подключенные к домашней сети Wi-Fi, и позволит управлять устройствами из любой комнаты в доме. Если к сети подключено несколько А/В-устройств Philips, приложение позволит переключаться между ними и управлять каждым по отдельности. Данное бесплатное приложение является эксклюзивной разработкой компании Philips.

        Полноцветный сенсорный экран для простой навигации

        Полноцветный сенсорный экран для простой навигации

        Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

        Дополнительная док-станция для iPod/iPhone для удобного воспроизведения музыки

        Дополнительная док-станция для iPod/iPhone для удобного воспроизведения музыки

        Ваши возможности стали шире. Вы можете воспроизводить музыку не только с компакт-дисков, с помощью функции MP3 Link, через вход AUX и с помощью беспроводной передачи с ПК/MAC, но теперь также и с ваших устройств iPod и iPhone. Просто установите iPod или iPhone в док-станцию, переключитесь в режим док-станции и выберите композиции, которые хотите прослушать, с помощью пульта ДУ. Док-станция, приобретаемая отдельно, позволяет воспроизводить личную музыкальную коллекцию на высококлассной звуковой системе.

        Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

        Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

        В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.

        Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций

        Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций

        С помощью Streamium можно слушать тысячи интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК/MAC.

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.

        FullSound усиливает басы и делает звук чище

        FullSound усиливает басы и делает звук чище

        Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

        Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi

        Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi

        Ваша система Hi-Fi от Philips оснащена портом Ethernet для подключения plug-and-play к Internet через протокол DHCP. Кроме того, система сертифицирована B/G Wi-Fi, а значит, совместима с любым маршрутизатором B/G Wi-Fi. Удобная и простая система оснащена однокнопочной функцией Wi-Fi Protected Setup, гарантирующей безопасное подключение Wi-Fi за считанные секунды.

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          • Нейтрально
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          Улучшение звука
          Цифровой усилитель класса "D"
          Регулятор громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          2 x 50 Вт RMS

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Двухполосная
          • Съемные решетки АС

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • без DRM AAC (m4A)
          • eAAC+
          • FLAC
          • Ogg Vorbis
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Тип загрузчика
          • Лоток
          • С приводом
          Частоты дискретизации
          8 — 48 кГц (MP3)
          Режим воспроизведения PC Link
          • Сетевой поток данных в формате MP3
          • Беспроводное соединение Wi-Fi
          Режимы для USB Direct
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Режим воспроизведения с жесткого диска
          • Альбом
          • Все дорожки
          • Жанр
          • Список воспроизведения
          • Тот же исполнитель
          • Тот же жанр
          Поддержка меток ID3
          Да
          Интернет-радио
          Да
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Скорость передачи данных для WMA
          до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

        • Подключения

          Наушники
          3,5 мм
          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          Беспроводное универсальное Plug & Play
          • Клиент UPnP
          • Сервер UPnP
          Проводная локальная сеть
          Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
          Кодирование/безопасность
          • WEP 128 бит
          • WEP 64 бит
          • WPA
          • WPS-PBC
          • WPS-PIN
          • WPA2
          Антенна
          Диполь FM
          Аудиоподключения
          Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
          USB
          Порт USB
          Видеовыход — аналоговый
          Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
          Аудио выход — цифровой
          HDMI
          Контактный разъем
          Док-станция для iPod/iPhone DCK3060

        • Медианосители

          Емкость жесткого диска
          160  ГБ
          Тип
          Жесткий диск USB (внешний)

        • Комфорт

          Тип дисплея
          Сенсорный ЖК-экран
          Цвет подсветки
          Белый
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Испанский
          • Португальский
          • Шведский
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Разъем для наушников
          Да
          Часы
          • На главном дисплее
          • Интернет-время
          Будильники
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал с жесткого диска
          Расширенные возможности дисплея
          • Управление яркостью
          • Управление через сенсорный экран
          Индикация
          Режим приглушения

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          RDS
          • Тип программы
          • Радиотекст
          • Установка часов по сигналам RDS
          • Название станции
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Улучшения тюнера
          Автосохранение

        • Аксессуары

          Жесткий диск USB 160 ГБ (внешний)
          Да
          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель RCA (желтый/красный/белый)
          • Антенна FM
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Пульт ДУ
          Односторонний пульт ДУ
          Батареи
          2 шт, AAA
          Краткое руководство пользователя
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский
          Инструкция по эксплуатации
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (на жестком диске USB)
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка
          TwonkyMedia (на жестком диске USB)
          Да

        • Изображение/дисплей

          Улучшение изображения
          • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
          • Увеличение частоты дискретизации
          • Повышение качества видео

        • Воспроизведение фотоснимков

          Дисплей на устройстве
          • Фото JPEG через USB-порт
          • Потоковая передача с компьютера
          Формат сжатия изображений
          JPEG
          Поддерживаемые медианосители
          Компакт-диск с изображениями для телевизора

        • Воспроизведение видео

          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          • Замедленное движение
          • Увеличить
          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • DVD-Video
          • Компакт-диск с изображениями
          • Video CD/SVCD

        • Питание

          Источник питания
          • 50 Гц
          • 200-240 В

        • Размеры

          Глубина основной АС
          282  миллиметра
          Высота основной АС
          319  миллиметра
          Ширина основной АС
          180  миллиметра
          Глубина устройства
          274  миллиметра
          Высота устройства
          216  миллиметра
          Вес устройства
          3,08  кг
          Ширина устройства
          251  миллиметра

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RCA (желтый/красный/белый)
        • Антенна FM
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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