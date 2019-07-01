Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-порт для зарядки
15 Вт макс.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Margo1058
01/07/2019
Україна
Якісний товар
Гарний чистий звук, сучасний дизайн, не чутливий до перебоїв напруги та все витрмує, CD читає тільки якісні диски без царапин.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM2300 Музична мікросистема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MCM2300 Музична мікросистема