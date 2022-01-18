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  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
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  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер
  • Универсальный триммер

Больше не доступен

Multigroom series 3000"7 в 1", для волос на голове и лице

MG3720/15

4.7
| (159) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Универсальный триммер
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 7 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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Триммер "7 в 1"

Универсальный триммер

  • 7 насадок

  • Самозатачивающиеся лезвия из стали

  • До 60 минут работы

  • Моющиеся насадки

Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

Лезвия из стали не сломаются и не заржавеют

Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.

7 гребней для подравнивания волос на лице и голове

7 гребней для подравнивания волос на лице и голове

Универсальный триммер Philips 3000 поставляется с 7 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.

Идеальное подравнивание

Идеальное подравнивание

Обеспечьте точную стрижку даже густых волос. Точные стальные лезвия этого триммера для тела и бороды помогут создать точные контуры для идеального образа.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-612372

Отзывы

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4.7

из 5

159

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

18/01/2022

Україна

Україна

За свои деньги, супер

Пользуюсь только месяц, все нравиться, зарядку держит долго, использую через день, не счипает не выгрызает, бреет легко. Насадки легко меняються, вообщем все супер, спасибо.

Плюсы

Портативность

Минусы

Шум

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

26/10/2021

Україна

Україна

Очень компактный и удобный.

Пользуюсь уже больше года и нет проблем. Про бритву совсем забыл)

Плюсы

Компактный и удобный

Минусы

Нет индикатора полной зарядки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице

31/05/2021

Україна

Україна

9в1-этим всё сказано

Я начал стрижку прийдя с магазина.С криком была не была...И что я Вам скажу,у меня получилось.Голову подстриг одной насадкой,нос,уши,другими насадками и без насадок окантовка на нет, всё получилось.За свои деньги очень даже не плохой вариант.РЕКОМЕНДУЮ

Плюсы

Прикольная вещь.Рекомендую не пожалеете.

Минусы

Не вижу пока

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

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