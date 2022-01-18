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Больше не доступен
7 насадок
Самозатачивающиеся лезвия из стали
До 60 минут работы
Моющиеся насадки
Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.
Универсальный триммер Philips 3000 поставляется с 7 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.
Обеспечьте точную стрижку даже густых волос. Точные стальные лезвия этого триммера для тела и бороды помогут создать точные контуры для идеального образа.
Награды
4.7
из 5
159
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
mStendet
18/01/2022
Україна
За свои деньги, супер
Пользуюсь только месяц, все нравиться, зарядку держит долго, использую через день, не счипает не выгрызает, бреет легко. Насадки легко меняються, вообщем все супер, спасибо.
Плюсы
Портативность
Минусы
Шум
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
ZHITNIK
26/10/2021
Україна
Очень компактный и удобный.
Пользуюсь уже больше года и нет проблем. Про бритву совсем забыл)
Плюсы
Компактный и удобный
Минусы
Нет индикатора полной зарядки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3720/15 "7 в 1", для волос на голове и лице
Мaykl
31/05/2021
Україна
9в1-этим всё сказано
Я начал стрижку прийдя с магазина.С криком была не была...И что я Вам скажу,у меня получилось.Голову подстриг одной насадкой,нос,уши,другими насадками и без насадок окантовка на нет, всё получилось.За свои деньги очень даже не плохой вариант.РЕКОМЕНДУЮ
Плюсы
Прикольная вещь.Рекомендую не пожалеете.
Минусы
Не вижу пока
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
Этот отзыв про Multigroom series 3000 MG3740/15 "9 в 1", для волос на голове и лице