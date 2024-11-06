Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
CP0827
Насадка-триммер для носа и ушей
Эта насадка для вашего триммера "Все в одном" предназначена для быстрого и комфортного срезания волос в носу и ушах.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Запасные части
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.