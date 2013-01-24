Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 4 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.