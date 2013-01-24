Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах
Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах
Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 4 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.
Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице и голове.
Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос.
Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм) и 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм).
После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 80 минут.
Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.
Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.
Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Создайте свой стиль
Режущая система
Аксессуары
Питание
Удобство использования
Дизайн
Обслуживание