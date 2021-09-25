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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
9 принадлежностей
Технология DualCut
До 80 минут работы
Водонепроницаемые
Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями.
Универсальный триммер Philips 3000 поставляется с 9 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.
Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.
4.8
из 5
214
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Doctor_Demon
25/09/2021
Україна
Сервис
Пользуюсь с 2018г, покупался на «Розетке», зарегистрировал его в сои продукты в своём кабинете на Philips.ua, по сервисной программе гарантия 4 года, и вот под конец срока гарантии триммер перестал работать, на зарядку не реагировал, печаль…. Обратился на горячую линию Philips.ua и о чудо, в течении 10ти дней получил на замену новенький. Каково же было мое удивление при регистрации продукта в своём кабинете получил, ВНИМАНИЕ, гарантию 48 месяцев! Устройство отработало без вопросов свой срок службы, удобное, единственный минус- отсутствует индикатор заряда батареи.
Плюсы
Качество сборки, многофункциональность, сервис
Минусы
Нет индикатора заряда батареи, длительность зарядки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле
Zebra6786
26/10/2020
Україна
Отличная вещь
Супер! Не ожидал такого результата, стрижёт просто отлично. Использую как для тела так и для лица!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле
Alekbel88
08/05/2020
Україна
Триммер универсальный
Триммер отличный,стрижет и ровняет быстро и качественно,имеет очень много насадок для лица(подстригание бороды усов,контуры),для головы а также для носа и ушей.Все что нужно для ухода за своей головой)Рекомендую отличный триммер!
Плюсы
Много разных насадок
Минусы
Нет
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5720/15 "9 в 1", для волос на голове и лице
Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5720/15 "9 в 1", для волос на голове и лице