КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг
  • Высокая точность и превосходный стайлинг

Больше не доступен

Multigroom series 5000"9 в 1", для волос на голове и лице

MG5720/15

4.8
| (214) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке.
Посмотреть все преимущества

Универсальный триммер "9 в 1"

Высокая точность и превосходный стайлинг

  • 9 принадлежностей

  • Технология DualCut

  • До 80 минут работы

  • Водонепроницаемые

В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями.

9 гребней для подравнивания волос на лице и голове

9 гребней для подравнивания волос на лице и голове

Универсальный триммер Philips 3000 поставляется с 9 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.

Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

214

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

25/09/2021

Україна

Україна

Сервис

Пользуюсь с 2018г, покупался на «Розетке», зарегистрировал его в сои продукты в своём кабинете на Philips.ua, по сервисной программе гарантия 4 года, и вот под конец срока гарантии триммер перестал работать, на зарядку не реагировал, печаль…. Обратился на горячую линию Philips.ua и о чудо, в течении 10ти дней получил на замену новенький. Каково же было мое удивление при регистрации продукта в своём кабинете получил, ВНИМАНИЕ, гарантию 48 месяцев! Устройство отработало без вопросов свой срок службы, удобное, единственный минус- отсутствует индикатор заряда батареи.

Плюсы

Качество сборки, многофункциональность, сервис

Минусы

Нет индикатора заряда батареи, длительность зарядки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

26/10/2020

Україна

Україна

Отличная вещь

Супер! Не ожидал такого результата, стрижёт просто отлично. Использую как для тела так и для лица!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5730/15 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

08/05/2020

Україна

Україна

Триммер универсальный

Триммер отличный,стрижет и ровняет быстро и качественно,имеет очень много насадок для лица(подстригание бороды усов,контуры),для головы а также для носа и ушей.Все что нужно для ухода за своей головой)Рекомендую отличный триммер!

Плюсы

Много разных насадок

Минусы

Нет

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5720/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Этот отзыв про Multigroom series 5000 MG5720/15 "9 в 1", для волос на голове и лице

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.