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    Multigroom series 7000

    "13 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG7715/15
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг Максимальная точность и превосходный стайлинг
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      Multigroom series 7000 "13 в 1", для волос на голове, лице и теле

      MG7715/15
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

      Multigroom series 7000 "13 в 1", для волос на голове, лице и теле

      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

      Multigroom series 7000 "13 в 1", для волос на голове, лице и теле

      Максимальная точность и превосходный стайлинг

      Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 13 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке. Узнать обо всех преимуществах

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        Multigroom series 7000

        Multigroom series 7000

        "13 в 1", для волос на голове, лице и теле

        Итого:

        Максимальная точность и превосходный стайлинг

        Многофункциональный высококлассный триммер "13 в 1"

        • 13 насадок
        • Технология DualCut
        • До 120 минут работы
        • Для использования в душе
        В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

        В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

        Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности использования и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями, которые остаются такими же острыми, как и в первый день использования.

        13 гребней для подравнивания волос на лице и голове

        13 гребней для подравнивания волос на лице и голове

        Универсальный триммер Philips поставляется с 13 насадками для подравнивания волос по всему телу.

        Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

        Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

        Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

        Забудьте о лишних волосах на теле

        Забудьте о лишних волосах на теле

        Бритва для тела обеспечивает комфортное удаление волос в любой области тела ниже шеи. Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки кожи, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм.

        Максимально точные контуры

        Максимально точные контуры

        Тонкий корпус этого стального высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.

        Подравнивание волос в носу и ушах

        Подравнивание волос в носу и ушах

        Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

        Предпочтительная длина стрижки

        Предпочтительная длина стрижки

        Быстро подравнивайте волосы с 8 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм) и 2 гребня для тела (3 мм и 5 мм).

        Время работы до 120 минут

        Время работы до 120 минут

        Этот мультитриммер Philips обеспечивает до 120 минут беспроводного использования после 1-часовой зарядки. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

        Удобная ручка

        Удобная ручка

        Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос. 

        Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

        Водонепроницаемость для удобного использования в душе и простой очистки

        Этот триммер водонепроницаем, поэтому его удобно использовать в душе и просто очищать под струей воды.

        Гарантия для защиты покупателя

        Гарантия для защиты покупателя

        Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор зарядки
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          Не нуждается в обслуживании
          Смазка лезвий не требуется
          Ручка
          Нескользящая прорезиненная ручка
          Технология DualCut
          Срезает волоски в двух направлениях
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут
          Насадки для стайлинга
          • Металлический триммер
          • Металлический триммер для создания контура
          • Триммер для носа и ушей
          • Бритва для тела
          • Насадка для защиты кожи
          • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
          • 2 гребня для щетины
          • 3 гребня для волос
          • 2 гребня для тела
          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Количество насадок
          13 насадок
          Сухое и влажное бритье
          Водонепроницаемость и простая очистка
          Время работы
          120 минут
          Самозатачивающиеся лезвия
          Да
          Триммер для тела/лица / стрижка волос
          • Длинная борода
          • Короткая борода
          • Щетина
          • Четкие контуры
          • Проработка деталей
          • Эспаньолка

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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