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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
14 насадок
Технология DualCut
До 120 минут работы
Для использования в душе
Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности использования и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями, которые остаются такими же острыми, как и в первый день использования.
Универсальный триммер Philips 7000 поставляется с 14 насадками для подравнивания волос по всему телу.
Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.
Награды
4.6
из 5
385
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
nikolaybor
26/10/2021
Україна
Возможно, идеальный универсальный триммер
Универсальная штука со всеми необходимыми насадками, очень живучей батареей и крутым дизайном. Не хватает разве что твердого чехла для удобной транспортировки, но его легко можно найти на Алишке.
Плюсы
Батарея (время работы / время зарядки), дизайн, количество насадок, водонепроницаемость.
Минусы
Отсутствие твердого чехла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Митяй49
04/09/2021
Україна
Много полезных насадок
Просто супер !!! Очень доволен, работает великолепно. Большое Вам спасибо.
Плюсы
Всё отлично работает, просто класс !!!
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
hadooouken
22/06/2021
Україна
Хорошая машинка для стрижки
Качество сборки внушает доверие, отлично стрижет, долго держит заряд, много насадок (жаль только, что для бровей нет).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле