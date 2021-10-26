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Все серии

  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг
  • Максимальная точность и превосходный стайлинг

Больше не доступен

Multigroom series 7000"14 в 1", для волос на голове, лице и теле

MG7745/15

4.6
| (385) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Максимальная точность и превосходный стайлинг
Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 14 высококачественных насадок позволяют экспериментировать с образами, обрабатывая любые участки тела. Оцените максимальную точность лезвий DualCut и комфортное использование благодаря нескользящей прорезиненной ручке.
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Многофункциональный высококлассный триммер "14 в 1"

Максимальная точность и превосходный стайлинг

  • 14 насадок

  • Технология DualCut

  • До 180 минут работы

  • Для использования в душе

В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности использования и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями, которые остаются такими же острыми, как и в первый день использования.

14 гребней для подравнивания волос на лице и голове

14 гребней для подравнивания волос на лице и голове

Универсальный триммер Philips 7000 поставляется с 14 насадками для подравнивания волос по всему телу.

Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

385

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Возможно, идеальный универсальный триммер

Универсальная штука со всеми необходимыми насадками, очень живучей батареей и крутым дизайном. Не хватает разве что твердого чехла для удобной транспортировки, но его легко можно найти на Алишке.

Плюсы

Батарея (время работы / время зарядки), дизайн, количество насадок, водонепроницаемость.

Минусы

Отсутствие твердого чехла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

04/09/2021

Україна

Україна

Много полезных насадок

Просто супер !!! Очень доволен, работает великолепно. Большое Вам спасибо.

Плюсы

Всё отлично работает, просто класс !!!

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

22/06/2021

Україна

Україна

Хорошая машинка для стрижки

Качество сборки внушает доверие, отлично стрижет, долго держит заряд, много насадок (жаль только, что для бровей нет).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Multigroom series 7000 MG7745/15 "14 в 1", для волос на голове, лице и теле

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