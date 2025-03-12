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Система Protective Guard
Можно промывать под водой, батарея AA
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы.
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
4.9
из 5
34
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Nomad11
12/03/2025
Україна
Часть акции
Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Jeka.777
12/03/2025
Україна
Часть акции
Чудово зрізає волосся
Купила для чоловіка цей тример, він дуже задоволений. Каже, що не скубає і дуже добре зрізає. Максимально комфортно попівняно з тим, який у нього був раніше.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Dava12
11/03/2025
Україна
Часть акции
Дуже задоволений цим тримером, компактний, гарно справляється зі своєю задачею, за свої гроші взагалі топ.
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000