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    Nose trimmer series 1000

    Триммер для носа и ушей

    NT1650/16
    Общая оценка / 5
    • Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков Полный комфорт без выдергивания волосков
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      Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей

      NT1650/16
      Общая оценка / 5

      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

      Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей

      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

      Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей

      Полный комфорт без выдергивания волосков

      Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах

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        Nose trimmer series 1000

        Nose trimmer series 1000

        Триммер для носа и ушей

        Итого:

        Полный комфорт без выдергивания волосков

        Максимально комфортное подравнивание волос в носу и ушах

        • 100 % комфорт без выдергивания
        • Система Protective Guard
        • Можно промывать под водой, батарея AA
        Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

        Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

        Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.

        Удобное подравнивание под любым углом

        Удобное подравнивание под любым углом

        Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.

        Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

        Текстурированная ручка для оптимального хвата даже в душе

        Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.

        Полностью моющийся прибор для простоты очистки

        Полностью моющийся прибор для простоты очистки

        Лучший триммер для носа и ушей — это тот, что подходит именно вам. Просто промойте триммер после применения для поддержания устройства в оптимальном состоянии.

        Готовность к использованию

        Готовность к использованию

        Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.

        Гарантия для защиты покупателя

        Гарантия для защиты покупателя

        Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

        • Режущая система

          Высокоэффективные лезвия
          Для бережного подравнивания
          Очистка
          Можно промывать под водой
          Режущий блок
          Лезвия из нержавеющей стали
          Сухое и влажное бритье
          Для использования в душе
          Тип элемента питания
          AA
          Цвет
          Черный
          Смазка лезвий не требуется
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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