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Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 1000 бережно удаляет волосы в носу и ушах. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают комфортное и эффективное подравнивание без выдергивания волосков. Узнать обо всех преимуществах
Триммер для носа и ушей
Итого:
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
Текстурированная ручка обеспечивает удобный хват при использовании триммера для носа, а расположение переключателя обеспечивает удобство управления.
Лучший триммер для носа и ушей — это тот, что подходит именно вам. Просто промойте триммер после применения для поддержания устройства в оптимальном состоянии.
Начните использовать триммер для носа и ушей сразу после покупки, ведь в комплект входит батарея AA.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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