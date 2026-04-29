Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Триммеры ДЛЯ ЛИЦА
Все серии
Nose trimmer series 1000 Триммер для носа и ушей
Поддержка
NT1650/16
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Все (6)
Что означают символы на триммере для носа Philips?
Как использовать триммер для носа Philips?
Как заряжать стайлеры Philips?
Можно ли промывать стайлер Philips под струей воды?
Номер модели и серийный номер на стайлере Philips
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Триммер для носа Philips не работает
Связаться с Philips
Мы готовы помочь