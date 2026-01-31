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Система Protective Guard
Можно промывать под водой, батарея AA
2 гребня для бровей, чехол
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины.
Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.
Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.
4.6
из 5
39
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Andrii2006
31/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Sergey1963
24/12/2023
Україна
Чудовий тример
Перши враження на відмінно. Бриє чудово. Дизайн, швідкість доставки, відсутність оплати за доставку товару та повернення грошей все на відмінно з "+".
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Cheddar2#
01/12/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
не зовсім задоволений виробом
не зовсім гарно вибріває. погано, що на батареї, а не USB
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000