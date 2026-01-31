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  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков
  • Полный комфорт без выдергивания волосков

Nose trimmer series 3000Для волос в носу, ушах и на бровях

NT3650/16

4.6
| (39) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Полный комфорт без выдергивания волосков
Триммер для носа Philips серии 3000 бережно удаляет волосы в носу и ушах, а также позволяет подравнивать брови. Новая технология PrecisionTrim и система Protective Guard обеспечивают простое и эффективное подравнивание без выдергивания волосков.
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+ Дополнительный сервис

Максимально комфортное подравнивание бровей, а также волос в носу и ушах

Полный комфорт без выдергивания волосков

  • 100 % комфорт без выдергивания

  • Система Protective Guard

  • Можно промывать под водой, батарея AA

  • 2 гребня для бровей, чехол

Комфортное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

Комфортное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах. Перед использованием убедитесь в чистоте ноздрей; вставьте триммер в нос не более чем на 0,5 см и начните совершать аккуратные круговые движения. Перед использованием в ушах убедитесь, что в ушах нет серы. При подравнивании бровей установите в пазы одну из двух насадок (3 или 5 мм) и с небольшим давлением проведите триммером против направления роста волос, чтобы подравнять волоски бровей до нужной длины.

Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

Простое и эффективное подравнивание без порезов и ссадин

Созданный для безопасного применения триммер для носа, ушей и бровей оснащен защитной насадкой, которая предотвращает прямой контакт лезвий с кожей. Она также позволяет избежать выдирания и пропуска волос.

Удобное подравнивание под любым углом

Удобное подравнивание под любым углом

Наш инновационные двусторонний высокоточный триммер быстро и без лишних усилий срезает волоски под любым углом и в любом направлении.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

39

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
2

31/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Добра якість. Виконує свою роботу на 5, добре що можна мити.

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

24/12/2023

Україна

Україна

Чудовий тример

Перши враження на відмінно. Бриє чудово. Дизайн, швідкість доставки, відсутність оплати за доставку товару та повернення грошей все на відмінно з "+".

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

01/12/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

не зовсім задоволений виробом

не зовсім гарно вибріває. погано, що на батареї, а не USB

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для носа та вух Philips NT3650/16 серії 3000

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