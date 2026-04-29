КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

Поддержка

Nose trimmer series 3000Для волос в носу, ушах и на бровях

NT3650/16

Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 43.7 kB
  • 26 January 2026

Руководство пользователя - English (US)

  • PDF файл, 706.5 kB
  • 30 November 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь