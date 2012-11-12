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    Оригинальное радио

    ORD7100R/10
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    • Оригинальное радио Оригинальное радио Оригинальное радио
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      Оригинальное радио

      ORD7100R/10
      Общая оценка / 5

      Оригинальное радио

      Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Оригинальное радио

      Оригинальное радио

      Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером. Узнать обо всех преимуществах

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        Оригинальное радио

        Оригинальное радио

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        Оригинальное радио

        • с 30-контактным разъемом
        • для iPod/iPhone
        • FM
        • 10 Вт
        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

        По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod nano
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • HomeStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          Радио
          • FM-радио
          • Предустановка
          • сканирование
          • настройка

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          (FM) 87,5—108  МГц
          Сохранение радиостанций
          20
          Автоматическая цифровая настройка
          Да

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          Антенна
          Антенна FM (75 Ом)

        • Функции управления

          Тип дисплея
          LED, белый

        • Звук

          Звуковая система
          Стерео
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          330 x 150 x 163  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          460 x 250 x 245 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя

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