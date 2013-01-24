Оригинальное радио

Это оригинальное радио Philips сочетает в себе легендарный дизайн 50-х годов и современные технологии. От него можно заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, а также слушать радио FM и DAB+ в Hi-Fi-качестве. Узнать обо всех преимуществах