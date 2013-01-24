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Магнитола в стиле ретро
Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Магнитола в стиле ретро
Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
Магнитола в стиле ретро
Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Магнитола в стиле ретро
Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
Магнитола с CD
Цена магазина Philips
Итого:
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
Аудиовоспроизведение
Подключения
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры