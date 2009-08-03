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Наушники с шумоподавлением

PAC021/00
Общая оценка / 5
  • Превосходное качество звука Превосходное качество звука Превосходное качество звука
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    Наушники с шумоподавлением

    PAC021/00
    Общая оценка / 5

    Превосходное качество звука

    Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шумоподавлением

    Превосходное качество звука

    Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.

    Превосходное качество звука

    Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники с шумоподавлением

    Превосходное качество звука

    Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.

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      Наушники с шумоподавлением

      Наушники с шумоподавлением

      Итого:

      Превосходное качество звука

      благодаря активному шумоподавлению

      Видеоплеер MP3 GoGear Muse

      Видеоплеер MP3 GoGear Muse.

      Три комплекта ушных накладок для максимального удобства

      Три комплекта ушных накладок для максимального удобства.

      • Звук

        Сопротивление
        16 Ом при 1кГц
        Диапазон частот
        20—18 000  Гц
        Чувствительность
        103 дБ
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Диафрагма
        PEI
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Наушники
        3,5 мм
        Длина кабеля
        1,1 м

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,452  кг
        высота
        10  см
        Длина
        14,4  см
        Вес нетто
        0,18  кг
        Количество потребительских упаковок
        10
        Вес упаковки
        0,272  кг
        ширина
        12,7  см
        EAN
        87 12581 51297 2

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,4  см
        Вес брутто
        0,036  кг
        высота
        6,7  см
        Вес нетто
        0,018  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,018  кг
        ширина
        8,7  см
        EAN
        87 12581 51296 5

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