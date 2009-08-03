Превосходное качество звука
Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество звука
Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.
Превосходное качество звука
Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество звука
Наслаждайтесь непрерывной музыкой на ходу с наушниками PAC021 для плеера Philips GoGear. В этих наушниках, созданных специально для MP3-видеоплеера GoGear Muse, используется технология шумоподавления, а для абсолютного комфорта в комплекте поставляются три пары сменных резиновых накладок.
Наушники с шумоподавлением
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки