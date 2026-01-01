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Больше не доступен

PicoPix MaxTVПортативный проектор

PPX720/INT

Превосходные яркость, звук и портативность

PicoPix MaxTV на базе Android TV проецирует изображения размером до 120 дюймов в базовом разрешении Full HD. Благодаря ряду коррекций изображения, автоматической настройке яркости, длительности работы аккумулятора до 4 часов и звуковой системе он поразит вас своими возможностями.

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Превосходные яркость, звук и портативность

  • До 120", FULL HD 1080p

  • Превосходный звук и портативность

  • Возможности Android TV

  • Звуковая система Bluetooth

Интеллектуальная автофокусировка

Интеллектуальная автофокусировка

Автофокусировка одним щелчком избавляет от необходимости вручную настраивать камеру. Камера с высоким разрешением и автофокусировкой, управляемой ИИ, гарантирует получение самого четкого изображения.

Превосходная портативность

Превосходная портативность

Ультракомпактный проектор PicoPix Max TV оснащен всем необходимым. Используйте все возможности работы аккумулятора до 4 часов в режиме проекции или работы на протяжении 10 часов в режиме Bluetooth-колонки. Возможность использования проектора в качестве внешнего аккумулятора также позволяет заряжать все ваши устройства через порт USB-C или USB-A.

Технология TI DLP / REC709

Технология TI DLP / REC709

Технологии Texas Instruments DLP, используемая в 9 из 10 кинотеатров, предлагают реалистичную картинку, глубокий контраст и яркое изображение при любых условиях. Вас ждет непревзойденный визуальный контент с яркими цветами, на 100 % соответствующими стандарту REC709.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV и другие знаки являются товарными знаками Google LLC. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

  2. Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Eay и др.