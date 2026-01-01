Превосходная портативность

Ультракомпактный проектор PicoPix Max TV оснащен всем необходимым. Используйте все возможности работы аккумулятора до 4 часов в режиме проекции или работы на протяжении 10 часов в режиме Bluetooth-колонки. Возможность использования проектора в качестве внешнего аккумулятора также позволяет заряжать все ваши устройства через порт USB-C или USB-A.