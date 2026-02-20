КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

PicoPix MaxTV Портативный проектор

Больше не доступен

Поддержка

PicoPix MaxTVПортативный проектор

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Портативный проектор

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

ПО и драйверы

Обновление ПО

  • версия: V1.0.56
  • ZIP файл, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

  • версия: 1.0
  • TXT файл, 26 kB
  • 23 January 2023

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 676.6 kB
  • 25 October 2023

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 5.3 MB
  • 20 December 2022

Связаться с Philips

Мы готовы помочь