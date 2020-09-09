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Больше не доступен
PRO6305BK/00
12,2-мм излучатели, закрытое оформление
встроенный микрофон
Черный
Вкладыши
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Blues0909
09/09/2020
Україна
HI-RES - ПОРАДОВАЛ!!!
Понравилось всё! Качество звучания, удобство, качество материалов, цена. Полноценно и детально играют на всём диапазоне. Порекомендовал своим друзьям - ценителям хорошего звука, четверо уже купили и не знают, как раньше жили без них. Использую далеко не первые наушники от PHILIPS и всегда приятно удивляюсь должному подходу к качеству звучания. Удивительно, что в Украине мало кто об этом знает.
Плюсы
В первую очередь хороший сбалансированный звук по всему диапазону. Всё остальное, тоже на уровне.
Минусы
Может кому то не подойти по размеру ушной раковину, тогда лучше брать младшую модель - 6105
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series PRO6305BK Наушники-вкладыши с микрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series PRO6305BK Наушники-вкладыши с микрофоном