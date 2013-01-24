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Все, что необходимо
Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все, что необходимо
Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Все, что необходимо
Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все, что необходимо
Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.
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Аксессуары
Размеры упаковки
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Внутренняя упаковка