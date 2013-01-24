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    Performance

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    PRO6305BK/00
    Общая оценка / 5
    • Все, что необходимо Все, что необходимо Все, что необходимо
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      Performance Наушники-вкладыши с микрофоном

      PRO6305BK/00
      Общая оценка / 5

      Все, что необходимо

      Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

      Performance Наушники-вкладыши с микрофоном

      Все, что необходимо

      Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

      Все, что необходимо

      Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

      Performance Наушники-вкладыши с микрофоном

      Все, что необходимо

      Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

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        Performance

        Performance

        Наушники-вкладыши с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Все, что необходимо

        • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
        • встроенный микрофон
        • Черный
        • Вкладыши

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

        Звук высокого разрешения. Больше деталей

        Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

        3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

        Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

        12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диаметр излучателя
          12,2
          Чувствительность
          109  дБ
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          7–40 000 Гц

        • Подключения

          Микрофон
          Входной разъем 3,5 мм для микрофона
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Длина кабеля
          1,2  м

        • Аксессуары

          Накладки для наушников
          Дополнительные 2 пары

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          17,5  см
          ширина
          7  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,05  кг
          Вес нетто
          0,018  кг
          Вес упаковки
          0,032  кг
          EAN
          69 51613 98179 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          38  см
          ширина
          18,3  см
          высота
          19,6  см
          Вес брутто
          1,59  кг
          Вес нетто
          0,432  кг
          Вес упаковки
          1,158  кг
          GTIN
          1 69 51613 98179 2

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          18  см
          ширина
          8,2  см
          высота
          7,8  см
          Вес брутто
          0,17  кг
          Вес нетто
          0,054  кг
          Вес упаковки
          0,116  кг
          GTIN
          2 69 51613 98179 9

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