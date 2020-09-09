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Больше не доступен

6000 seriesНаушники-вкладыши с микрофоном

PRO6305BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Все, что необходимо
Плэйлисты, подкасты, звонки — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат максимально чистое звучание. Они совместимы со звуком высокого разрешения, поэтому вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе.
Посмотреть все преимущества

Все, что необходимо

  • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление

  • встроенный микрофон

  • Черный

  • Вкладыши

Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

Звук высокого разрешения. Больше деталей

Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/09/2020

Україна

Україна

HI-RES - ПОРАДОВАЛ!!!

Понравилось всё! Качество звучания, удобство, качество материалов, цена. Полноценно и детально играют на всём диапазоне. Порекомендовал своим друзьям - ценителям хорошего звука, четверо уже купили и не знают, как раньше жили без них. Использую далеко не первые наушники от PHILIPS и всегда приятно удивляюсь должному подходу к качеству звучания. Удивительно, что в Украине мало кто об этом знает.

Плюсы

В первую очередь хороший сбалансированный звук по всему диапазону. Всё остальное, тоже на уровне.

Минусы

Может кому то не подойти по размеру ушной раковину, тогда лучше брать младшую модель - 6105

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series PRO6305BK Наушники-вкладыши с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series PRO6305BK Наушники-вкладыши с микрофоном

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