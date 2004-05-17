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    Аудиоплеер для занятий спортом

    PSA110/00
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    • Новинка для спортсменов Новинка для спортсменов Новинка для спортсменов
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      Аудиоплеер для занятий спортом

      PSA110/00
      Общая оценка / 5

      Новинка для спортсменов

      Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Аудиоплеер для занятий спортом

      Новинка для спортсменов

      Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.

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        Аудиоплеер для занятий спортом

        Аудиоплеер для занятий спортом

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        Новинка для спортсменов

        Цифровой FM-радиоприемник

        Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

        Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

        • Звук

          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 - 4 мВт
          Отношение сигнал/шум
          > 80
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Подключения

          Линейный выход
          3,5  миллиметра
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Частотный диапазон
          87,5–108  МГц
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          10

        • Питание

          Автовыключение
          SmartSave
          Тип элемента питания
          • Тип AAA
          • LR03
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          1
          Время работы от батарей
          10  часов

        • Аксессуары

          Наушники
          SBC HJ020/77S
          Ремешок на руку
          AY4208

        • Размеры

          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          192  миллиметра
          Глубина продукта
          23,8  миллиметра
          Высота упаковки
          95  миллиметра
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          192  миллиметра
          Ширина продукта
          70,5  миллиметра
          Высота продукта
          23,8  миллиметра
          Вес продукта
          0,060  кг

        • Изображение/дисплей

          Тип
          ЖК
          Индикация
          • Индикатор заряда батареи
          • частота
          • блокировка
          • фиксированные настройки

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