Аудиоплеер для занятий спортом PSA110/00
Аудиоплеер для занятий спортом PSA110/00
Новинка для спортсменов
Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Аудиоплеер для занятий спортом
Новинка для спортсменов
Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно Все необходимое в одной покупке Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
Аудиоплеер для занятий спортом
- {discount-value}
Итого:
Добавить в корзину
Новинка для спортсменов Цифровой FM-радиоприемник
Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Звук
Диапазон частот
20 - 20 000
Гц Выходная мощность (среднеквадр.)
2 - 4 мВт Отношение сигнал/шум
> 80 Регулятор громкости
Регулятор громкости "вверх/вниз"
Подключения
Линейный выход
3,5
миллиметра Наушники
3,5 мм
Тюнер/прием/передача
Частотный диапазон
87,5–108
МГц Диапазоны тюнера
FM стерео Сохранение радиостанций
10
Питание
Автовыключение
SmartSave Тип элемента питания Напряжение батареи
1.5
В Количество батарей
1 Время работы от батарей
10
часов
Аксессуары
Наушники
SBC HJ020/77S Ремешок на руку
AY4208
Размеры
Количество в упаковке
3 Глубина упаковки
192
миллиметра Глубина продукта
23,8
миллиметра Высота упаковки
95
миллиметра Тип упаковки
D-бокс Ширина упаковки
192
миллиметра Ширина продукта
70,5
миллиметра Высота продукта
23,8
миллиметра Вес продукта
0,060
кг
Изображение/дисплей
Тип
ЖК Индикация
Индикатор заряда батареи
частота
блокировка
фиксированные настройки
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.