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Все серии

  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.
  • Невероятно быстрый и еще более компактный.

PerfectCare серии 6000Утюг с парогенератором

PSG6042/20

1
| (1) Отзыв

3 награды

Невероятно быстрый и еще более компактный.
Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP.
Посмотреть все преимущества

Невероятно быстрый и еще более компактный.

  • Мощная подача пара

  • Без риска прожечь ткань*

  • Съемный резервуар для воды 1,8 л

  • Компактный

Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

Easy De-Calc продлит срок службы утюга

Easy De-Calc продлит срок службы утюга

Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

Прозрачный резервуар объемом 1,8 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
4
3
2

08/06/2026

Україна

Україна

Найгірший виріб

Найбільш безглузда моя покупка у цього бренду , футболки Білі з котону не відпарює на 100% хоча виробник завіряє що він потужний . Кожен раз залишає сліди на білому від води рижого кольору і наліт хоча я додо даю тільки фільтровану воду !і кожен раз вмикаю самоочищення ! Не рекомендую

Этот отзыв про PerfectCare серії 6000 PSG6042/20 Парогенератор

Date of Use 2026-03-19

Этот отзыв про PerfectCare серії 6000 PSG6042/20 Парогенератор

Date of Use 2026-03-19

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      Примечания

      1. Для всех допускающих глажение тканей (соотносится с утверждением «Без риска прожечь ткань»)