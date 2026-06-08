Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
PSG6042/20
Мощная подача пара
Без риска прожечь ткань*
Съемный резервуар для воды 1,8 л
Компактный
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии
Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.
Прозрачный резервуар объемом 1,8 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.
Награды
1.0
из 5
1
Отзыв
Wow5
08/06/2026
Україна
Найгірший виріб
Найбільш безглузда моя покупка у цього бренду , футболки Білі з котону не відпарює на 100% хоча виробник завіряє що він потужний . Кожен раз залишає сліди на білому від води рижого кольору і наліт хоча я додо даю тільки фільтровану воду !і кожен раз вмикаю самоочищення ! Не рекомендую
Этот отзыв про PerfectCare серії 6000 PSG6042/20 Парогенератор
Date of Use 2026-03-19
Этот отзыв про PerfectCare серії 6000 PSG6042/20 Парогенератор
Date of Use 2026-03-19
Для всех допускающих глажение тканей (соотносится с утверждением «Без риска прожечь ткань»)