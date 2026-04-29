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PerfectCare серии 6000 Утюг с парогенератором
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PSG6042/20
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]
Все (4)
Как очищать парогенератор Philips от накипи?
Как очищать подошву утюга с парогенератором Philips
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
Парогенератор Philips не вырабатывает пар
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
Не работает "паровой удар" утюга с парогенератором Philips
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки при вертикальном отпаривании
Утюг с парогенератором Philips перестал нагреваться
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