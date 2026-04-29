КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

PerfectCare серии 6000 Утюг с парогенератором

Поддержка

PerfectCare серии 6000Утюг с парогенератором

PSG6042/20

PerfectCare серии 6000 Утюг с парогенератором

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 489.5 kB
  • 24 March 2026

Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]

  • PDF файл
  • 26 June 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь