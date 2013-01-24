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    Приложение Ambilight + Hue

    PTA008/00
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом! Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом! Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!
      -{discount-value}
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      Приложение Ambilight + Hue

      PTA008/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

      Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Приложение Ambilight + Hue

      Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

      Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах

      Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

      Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Приложение Ambilight + Hue

      Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

      Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах

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        Приложение Ambilight + Hue

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

        Приложение Ambilight + Hue от Philips

        • только для телевизоров Philips
        Кнопка выбора ламп позволяет выбирать лампы Hue и управлять ими

        Кнопка выбора ламп позволяет выбирать лампы Hue и управлять ими

        Укажите, какие лампы Hue должны воспроизводить цвета фоновой подсветки Ambilight, а какие — нет. Лампы, не привязанные к подсветке Ambilight, будут гореть изначально заданным цветом, либо для них можно указать любой другой оттенок из спектра.

        Кнопка интенсивности цвета для регулировки цветности

        Кнопка интенсивности цвета для регулировки цветности

        Ваш телевизор с Ambilight способен творить музыку цвета, но дирижером остаетесь вы. Проводя пальцем по регулятору справа налево, можно поэкспериментировать с цветовыми настройками. Если двигаться влево, то тона будут более приглушенными, а если вправо — более яркими и насыщенными.

        Динамический слайдер яркости для регулировки отдельных ламп Hue

        Динамический слайдер яркости для регулировки отдельных ламп Hue

        Настройте яркость отдельных ламп Hue движением пальца при помощи динамического слайдера яркости. Нажмите на значки ламп на экране, чтобы выбрать нужные лампы, а затем просто проведите пальцем влево или вправо. Поэкспериментируйте с настройками и попробуйте подобрать оптимальный для вас эффект.

        Технические характеристики

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          Совместимые продукты
          • Телевизоры 2011 года с Ambilight или более новые
          • Система персонального освещения Hue

        • Операционная система

          Минимальные требования
          Android 2.3 или iOS 4.3

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