Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!

Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах