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Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!
Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!
Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах
Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!
Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительная подсветка Ambilight — окружите себя светом!
Фоновая подсветка Philips Ambilight в сочетании с лампами Hue позволит наполнить пространство светом и создать особое настроение. С помощью приложения Ambilight + Hue вы сможете настроить подсветку Ambilight и лампы Hue в соответствии со своими предпочтениями и насладиться неповторимой атмосферой у себя дома. Узнать обо всех преимуществах
Приложение Ambilight + Hue
Цена магазина Philips
Итого:
Укажите, какие лампы Hue должны воспроизводить цвета фоновой подсветки Ambilight, а какие — нет. Лампы, не привязанные к подсветке Ambilight, будут гореть изначально заданным цветом, либо для них можно указать любой другой оттенок из спектра.
Ваш телевизор с Ambilight способен творить музыку цвета, но дирижером остаетесь вы. Проводя пальцем по регулятору справа налево, можно поэкспериментировать с цветовыми настройками. Если двигаться влево, то тона будут более приглушенными, а если вправо — более яркими и насыщенными.
Настройте яркость отдельных ламп Hue движением пальца при помощи динамического слайдера яркости. Нажмите на значки ламп на экране, чтобы выбрать нужные лампы, а затем просто проведите пальцем влево или вправо. Поэкспериментируйте с настройками и попробуйте подобрать оптимальный для вас эффект.
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