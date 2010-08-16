Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).