Другие продукты в комплекте
- Очки 3D — 2 штуки
- Передатчик 3D*
- Батарея CR2032 — 2 шт.
- Кронштейн для крепления передатчика
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Обновление для ПО телевизора (USB)
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Добавьте новое измерение при просмотре фильмов дома с помощью комплекта обновления устройств до формата 3D. В него входят активные очки 3D и передатчик 3D — все, что вам нужно для полного погружения при просмотре фильмов в этом формате!
Комплект обновления для телевизора 3D
Итого:
В телевизорах Philips используется самая современная 3D-технология, обеспечивающая качество Full HD 3D. В активной технологии 3D используется беспроводной передатчик для быстрого открывания и закрывания затворов активных 3D очков с полной синхронизацией с изображением на экране телевизора. Динамика событий и спецэффекты еще никогда не были более потрясающими, глубокими и реалистичными.
В комплект поставки телевизора входит ПО для установки передатчика 3D
Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).
Просто подключите USB-накопитель для обновления ПО, вставьте передатчик 3D в разъем телевизора 3D Out, и можно приступать к просмотру фильмов в формате 3D на телевизоре Philips 3D Ready.
Передатчик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.
Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)
Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).
Комфорт
Размеры
Аксессуары
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Системные требования к технологии 3D