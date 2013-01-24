Другие продукты в комплекте
- 1 x очки 3D
- Батарея CR2032
- Гарантийный талон
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Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
Вы будете поражены фильмами в формате 3D у вас дома благодаря дополнительным парам активных очков 3D. Они помогут расширить обновление устройства до формата 3D, позволяя наслаждаться просмотром 3D изображения всей семьей!
Очки для 3D-телевизора
Цена магазина Philips
Итого:
В телевизорах Philips используется самая современная технология Full HD 3D. В технологии Active 3D используется беспроводной передатчик для быстрого открытия и закрытия затворов очков Active 3D в полной синхронизации с тем, что отображается на экране телевизора. Динамика событий и спецэффекты еще никогда не были более потрясающими, глубокими и реалистичными. Наслаждайтесь просмотром фильмов в 3D вместе с семьей и друзьями!
Вас удивит качество фильмов 3D с телевизором Full HD 3D Ready. В технологии Active 3D используются быстро переключающиеся дисплеи последнего поколения, обеспечивающие еще большую реалистичность изображения при разрешении Full HD 1080x1920. Превосходные фильмы 3D на дисках BluRay и следующее поколение ТВ в формате 3D обеспечивают широкий выбор содержимого в высоком качестве. Ваш телевизор уже готов к просмотру в формате Full HD 3D, после того как вы подключите проигрыватель BluRay с поддержкой 3D или HD-ресивер. Если в вашей семье более 2-х человек, приобретите необходимое количество 3D-очков и наслаждайтесь просмотром все вместе (комплект PTA03).
Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)
Комплект обновления устройства до формата 3D расширяется благодаря дополнительным активным очкам 3D
Комфорт
Размеры
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