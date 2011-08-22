Full HD 3D Ready* для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция Active 3D использует последнее поколение быстро переключающихся дисплеев для создания реалистичного изображения 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D, выпускаемых на дисках Blu-ray, позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Функция Blu-ray 3D будет доступна на этой системе после обновления ПО (посетите сайт www.philips.com/blu-ray).