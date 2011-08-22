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Передатчик 3D

PTA215/00
  • Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips
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    Передатчик 3D

    PTA215/00

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Передатчик 3D

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Передатчик 3D

    Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

    Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.

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      Передатчик 3D

      Передатчик 3D

      Итого:

      Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

      С активными очками Philips 3D

      Full HD 3D Ready* для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Full HD 3D Ready* для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

      Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция Active 3D использует последнее поколение быстро переключающихся дисплеев для создания реалистичного изображения 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D, выпускаемых на дисках Blu-ray, позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Функция Blu-ray 3D будет доступна на этой системе после обновления ПО (посетите сайт www.philips.com/blu-ray).

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready

      Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)

      Передатчик 3D служит для установления связи между телевизором и очками 3D*

      Передатчик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.

      Дополнительные пары очков 3D продаются отдельно

      Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).

      Удобная установка на телевизоре

      Установка 3D-передатчика проста и займет совсем немного времени — просто подключите его и пользуйтесь.

      • Комфорт

        Простота установки
        Подключение Plug & Play

      • Размеры

        Вес продукта
        0,06  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        168 x 47 x 165 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Передатчик 3D*
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон
        • Обновление для ПО телевизора (USB)

      • Связанные изделия

        Совместимые продукты
        • 46PFL9705
        • 40PFL9705
        • 52PFL8605
        • 46PFL8685
        • 46PFL8605
        • 40PFL8605
        • 40PFL9605D
        • 40PFL9715
        • 46PFL9715

      • Системные требования к технологии 3D

        Общее
        • Чтобы иметь возможность смотреть телевизор 3D, необходимо следующее:
        • Телевизор Philips 3D Ready
        • Активные очки 3D
        • Передатчик 3D*
        • Фильм, игра или вещание в формате 3D
        Совместимый телевизор Philips
        См. список в сопутствующих продуктах
        Источник 3D
        • Проигрыватель BluRay с поддержкой 3D
        • или игровая консоль с поддержкой 3D
        • или телевизионная приставка с поддержкой 3D
        Исходный материал в формате 3D
        • Поддерживаемые стандарты:
        • "Компоновка кадра"
        • "Бок-о-бок"
        • "По вертикали"
        • разрешение до 1920x1080p

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Передатчик 3D*
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон
      • Обновление для ПО телевизора (USB)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • PTA215 — это расширенный комплект, который не будет работать самостоятельно. С ним совместимы очки PTA03 или PTA516. Ознакомьтесь с информацией о других аксессуарах, чтобы проверить совместимость с телевизором.
          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.

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