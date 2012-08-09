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    PTA317/00 ТВ-камера
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    ТВ-камера

    PTA317/00

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          Награды

          • Skype не предназначен для экстренных вызовов: Skype не является заменой обычного телефона и его нельзя использовать для вызова экстренной помощи.
          • Для бесплатных видеозвонков другим пользователям Skype™ ваш телевизор должен быть подключен в Интернету.
          • Функции увеличения, панорамирования и наклона доступны только в телевизорах для Европы и России

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