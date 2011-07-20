Другие продукты в комплекте
- Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
- Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье
Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
3D-очки с пассивной технологией
Итого:
Благодаря четкой графике и низкому уровню раздвоения изображения технология Easy 3D обеспечивает максимальный комфорт при просмотре 3D. А благодаря технологии FPR (Film Pattern Retarder) — улучшенного поляризатора 3D, который полностью встроен телеэкран — вы получаете все необходимое для невероятных впечатлений от просмотра фильмов.
В очках Easy 3D не используются электронные компоненты и элементы питания. Они отличаются малым весом, поэтому даже при длительном ношении очки не вызовут никакого дискомфорта
Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.
Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.
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