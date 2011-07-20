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3D-очки с пассивной технологией

PTA416/00
  • Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
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    3D-очки с пассивной технологией

    PTA416/00

    Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

    Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 199.00грн

    3D-очки с пассивной технологией

    Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

    Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

    Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 199.00грн

    3D-очки с пассивной технологией

    Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

    Насладитесь захватывающим просмотром 3D-контента всей семьей благодаря дополнительным 3D-очкам от Philips. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

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      3D-очки с пассивной технологией

      3D-очки с пассивной технологией

      Итого:

      Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

      Смотрите 3D с комфортом

      • для телевизоров с Easy 3D
      Четкое изображение с низкими перекрестными помехами

      Четкое изображение с низкими перекрестными помехами

      Благодаря четкой графике и низкому уровню раздвоения изображения технология Easy 3D обеспечивает максимальный комфорт при просмотре 3D. А благодаря технологии FPR (Film Pattern Retarder) — улучшенного поляризатора 3D, который полностью встроен телеэкран — вы получаете все необходимое для невероятных впечатлений от просмотра фильмов.

      Легкая конструкция обеспечивает комфорт даже при длительном просмотре

      В очках Easy 3D не используются электронные компоненты и элементы питания. Они отличаются малым весом, поэтому даже при длительном ношении очки не вызовут никакого дискомфорта

      Регулируемая накладка для переносицы для максимального удобства

      Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.

      Оптимальный угол поля изображения даже для тех, кто носит очки

      Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.

      • Размеры

        Вес продукта
        0,085  кг
        Глубина коробки
        49  миллиметра
        Высота коробки
        245  миллиметра
        Ширина коробки
        80  миллиметра

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

      • Связанные изделия

        Совместим с
        • _PDL7906
        • _PFL76X6
        • _PFL79X6
        • _PFL8606D
        • _PFL8956D
        • _PFL4307
        • _PFL6xx7 (Eu)
        • _PDL6907
        • _PFL5007 (Lat Am)
        • _PFL6007 (Lat Am)
        • _PFL7007 (Lat Am)

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
      • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

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          • Медицинское предупреждение
          • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
          • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
          • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
          • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
          • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

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