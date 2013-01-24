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    3D-очки с пассивной технологией

    PTA417/00
    • Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре
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      3D-очки с пассивной технологией

      PTA417/00

      Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

      Наслаждайтесь просмотром 3D-контента с друзьями и близкими благодаря дополнительным двум парам 3D-очков от Philips с пассивной технологией. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 399.00грн
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      3D-очки с пассивной технологией

      Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

      Наслаждайтесь просмотром 3D-контента с друзьями и близкими благодаря дополнительным двум парам 3D-очков от Philips с пассивной технологией. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

      Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

      Наслаждайтесь просмотром 3D-контента с друзьями и близкими благодаря дополнительным двум парам 3D-очков от Philips с пассивной технологией. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 399.00грн
      Найти похожие продукты

      3D-очки с пассивной технологией

      Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

      Наслаждайтесь просмотром 3D-контента с друзьями и близкими благодаря дополнительным двум парам 3D-очков от Philips с пассивной технологией. Очки обеспечивают высокое качество изображения и оптимальный комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

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        3D-очки с пассивной технологией

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Easy 3D — впечатления дома, как в кинотеатре

        Смотрите 3D с комфортом

        • для телевизоров с Easy 3D
        Четкое изображение с низкими перекрестными помехами

        Четкое изображение с низкими перекрестными помехами

        Благодаря четкой графике и низкому уровню раздвоения изображения технология Easy 3D обеспечивает максимальный комфорт при просмотре 3D. А благодаря технологии FPR (Film Pattern Retarder) — улучшенного поляризатора 3D, который полностью встроен телеэкран — вы получаете все необходимое для невероятных впечатлений от просмотра фильмов.

        Легкая конструкция обеспечивает комфорт даже при длительном просмотре

        В очках Easy 3D не используются электронные компоненты и элементы питания. Они отличаются малым весом, поэтому даже при длительном ношении очки не вызовут никакого дискомфорта

        Регулируемая накладка для переносицы для максимального удобства

        Накладки для переносицы этих 3D-очков регулируются, поэтому в них любой человек будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы надеваете их одновременно с корректирующими очками, вам гарантирован комфортный просмотр.

        Оптимальный угол поля изображения даже для тех, кто носит очки

        Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.

        Две пары 3D-очков с пассивной технологией для родных и друзей

        С двумя парами дополнительных 3D-очков с пассивной технологией вы сможете с комфортом смотреть 3D вместе с родными и друзьями.

        Технические характеристики

        • Размеры

          Вес продукта
          0  кг
          Глубина коробки
          0  миллиметра
          Высота коробки
          0  миллиметра
          Ширина коробки
          0  миллиметра

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Чехлы из чистящей ткани — 2 шт.
          • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

        • Связанные изделия

          Совместим с
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (Eu)
          • _PDL6907
          • _PFL6007 (Lat Am)
          • _PFL7007 (Lat Am)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехлы из чистящей ткани — 2 шт.
        • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

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            • Медицинское предупреждение
            • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
            • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
            • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
            • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
            • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

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