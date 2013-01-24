Улучшенная "антибликовая" форма

Световые блики могут испортить всё удовольствие от 3D-развлечений. Линзы этих очков имеют цилиндрический изгиб основы, что позволяет почти полностью исключить бликование, в отличие от "более плоских" 3D-линз, которые с этой проблемой не справляются. Благодаря 3D-оптике от Oakley компания Philips гарантирует максимальный комфорт при просмотре изображения Easy 3D.