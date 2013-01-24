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- Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
- Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье
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Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
Смотрите более крупное изображение
Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите более крупное изображение
Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах
3D-очки с пассивной технологией
Цена магазина Philips
Итого:
Световые блики могут испортить всё удовольствие от 3D-развлечений. Линзы этих очков имеют цилиндрический изгиб основы, что позволяет почти полностью исключить бликование, в отличие от "более плоских" 3D-линз, которые с этой проблемой не справляются. Благодаря 3D-оптике от Oakley компания Philips гарантирует максимальный комфорт при просмотре изображения Easy 3D.
Очки оснащены 3D-оптикой Oakley с цилиндрическим изгибом основы, поэтому очки оптимально прилегают к лицу зрителя. Такое прилегание улучшает периферийное зрение при просмотре 3D, а значит, обеспечивает более комфортный просмотр.
Оправа этих очков Easy 3D сделана из легкого металла. Их конструкция обеспечивает прилегание в трех точках, поэтому вы практически не будете ощущать неудобства из-за слишком свободной посадки, как это бывает с обычными очками. Очки отличаются стильным дизайном с резиновыми дужками для многочасового комфортного просмотра.
Одноразовые 3D-очки в кинотеатрах очень хрупкие, их линзы быстро царапаются. 3D-оптика Oakley производится из устойчивого к царапинам материала. Такой уровень прочности удалось выработать за десятки лет инновационных разработок, а теперь он доступен и для вас.
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