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    3D-очки с пассивной технологией

    PTA426/00
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      3D-очки с пассивной технологией

      PTA426/00

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      Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

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      3D-очки с пассивной технологией

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      Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

      Смотрите более крупное изображение

      Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      3D-очки с пассивной технологией

      Смотрите более крупное изображение

      Наслаждайтесь трехмерным изображением всей семьей. Стильные очки Philips Easy 3D с 3D-оптикой от Oakley гарантируют непревзойденное качество изображения и комфорт при просмотре. Узнать обо всех преимуществах

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        3D-очки с пассивной технологией

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        C 3D-оптикой от Oakley

        • для телевизоров с Easy 3D

        Улучшенная "антибликовая" форма

        Световые блики могут испортить всё удовольствие от 3D-развлечений. Линзы этих очков имеют цилиндрический изгиб основы, что позволяет почти полностью исключить бликование, в отличие от "более плоских" 3D-линз, которые с этой проблемой не справляются. Благодаря 3D-оптике от Oakley компания Philips гарантирует максимальный комфорт при просмотре изображения Easy 3D.

        Максимальное прилегание улучшает периферийное зрение

        Очки оснащены 3D-оптикой Oakley с цилиндрическим изгибом основы, поэтому очки оптимально прилегают к лицу зрителя. Такое прилегание улучшает периферийное зрение при просмотре 3D, а значит, обеспечивает более комфортный просмотр.

        Стильная и удобная легкая металлическая оправа

        Оправа этих очков Easy 3D сделана из легкого металла. Их конструкция обеспечивает прилегание в трех точках, поэтому вы практически не будете ощущать неудобства из-за слишком свободной посадки, как это бывает с обычными очками. Очки отличаются стильным дизайном с резиновыми дужками для многочасового комфортного просмотра.

        Устойчивость к царапинам обеспечит оптимальный срок службы очков

        Одноразовые 3D-очки в кинотеатрах очень хрупкие, их линзы быстро царапаются. 3D-оптика Oakley производится из устойчивого к царапинам материала. Такой уровень прочности удалось выработать за десятки лет инновационных разработок, а теперь он доступен и для вас.

        Технические характеристики

        • Размеры

          Вес продукта
          0,079  кг
          Глубина коробки
          180  миллиметра
          Высота коробки
          56  миллиметра
          Ширина коробки
          64  миллиметра

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
          • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

        • Связанные изделия

          Совместим с
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (Eu)
          • _PDL6907
          • _PFL5007 (Lat Am)
          • _PFL6007 (Lat Am)
          • _PFL7007 (Lat Am)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • Руководство по безопасности использования 3D и влиянию на здоровье

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            • Медицинское предупреждение
            • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
            • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
            • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
            • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
            • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.

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