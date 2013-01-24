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    Активные очки 3D

    PTA507/00
    Общая оценка / 5
    • Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
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      Активные очки 3D

      PTA507/00
      Общая оценка / 5

      Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

      Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 499.00грн
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      Активные очки 3D

      Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

      Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

      Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

      Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 499.00грн
      Найти похожие продукты

      Активные очки 3D

      Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

      Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

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        Активные очки 3D

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

        3D высокого разрешения для полного погружения в действие

        • для телевизоров с 3D Max
        Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

        Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

        Благодаря технологии 3D Max действие 3D-фильмов перенесется в вашу гостиную. Сочетание сверхбыстрой ЖК-панели и активных очков обеспечивает реалистичную глубину и восхитительное высокое разрешение Full HD. Очки 3D Max в сочетании с телевизором 3D Max — это новая грань качества 3D.

        Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

        Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

        При использовании активных очков 3D Max вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух игроков. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме, для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.

        Невероятное качество 3D на телевизорах Philips 3D Max и Full HD 3D Ready

        Активные очки 3D гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах 3D Max и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D Ready.

        Гибкая и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт

        Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.

        Оптимальный угол поля изображения даже для тех, кто носит очки

        Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят большинству пользователей, включая даже тех, кто носит очки. Дополнительный крючок в верхней части оправы позволяет прикрепить очки Easy 3D к личным очкам пользователя.

        Активные очки 3D с аккумулятором

        При использовании этих активных 3D-очков вам не придется постоянно покупать к ним батарейки. Их можно заряжать через USB, и поэтому поток 3D-впечатлений никогда не прервется.

        Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

        Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.

        Технические характеристики

        • Комфорт

          Удобство использования
          • индикация разрядки батареи
          • автовыключение
          • зарядка по USB
          • переключатель включения/выключения
          • автоматический режим игры для двух участников

        • Размеры

          Вес продукта
          0,07  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          75 x 88 x 238 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
          • Кабель для зарядки USB A > Micro-B
          • Инструкция по эксплуатации

        • Связанные изделия

          Совместим с
          • PTA215
          • 32PFL9606
          • 37PFL9606
          • 40PFL8505
          • 40PFL8605
          • 40PFL8606
          • 40PFL9605D
          • 40PFL9606
          • 40PFL9705
          • 40PFL9715
          • 42PFL8605
          • 46PDL8906
          • 46PFL8505
          • 46PFL8605
          • 46PFL8606
          • 46PFL8685
          • 46PFL8686
          • 46PFL9705
          • 46PFL9706
          • 46PFL9715
          • 52PFL8605
          • 52PFL9606
          • 58PFL9955
          • 58PFL9955D
          • 58PFL9956
          • _PFL5507 (Eu)
          • _PFL7007 (Eu)
          • _PFL8007 (Eu)
          • 46PFL9007
          • 60PFL9007

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
        • Кабель для зарядки USB A > Micro-B
        • Инструкция по эксплуатации

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            • Медицинское предупреждение
            • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
            • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
            • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
            • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
            • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.
            • Режим игры для двух участников в формате 3D Max поддерживается только на телевизорах 3D Max следующих моделей: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

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