Другие продукты в комплекте
- Батарея CR2032 — 1 шт.
- Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации
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Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах
Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах
Активные очки 3D
Итого:
Благодаря технологии 3D Max действие 3D-фильмов перенесется в вашу гостиную. Сочетание сверхбыстрой ЖК-панели и активных очков обеспечивает реалистичную глубину и восхитительное высокое разрешение Full HD. Очки 3D Max в сочетании с телевизором 3D Max — это новая грань качества 3D.
При использовании активных очков 3D Max вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух игроков. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме, для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.
Активные очки 3D гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах 3D Max и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D Ready.
Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.
Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.
Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.
Комфорт
Размеры
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