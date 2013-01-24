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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5070/00
Общая оценка / 5
  • Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5070/00
    Общая оценка / 5

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.

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      Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

      Обеспечивает исключительную точность

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Индикатор длины стрижки отображает длину волос после стрижки в мм

      Индикатор длины стрижки отображает длину волос после стрижки в мм

      Индикатор длины стрижки на передней панели машинки для стрижки волос отображает точную длину волос при данной настройке.

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      15 установок длины до 42 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Технические характеристики

      • Performance

        Размер триммера
        41 мм

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        Сверхлегкая конструкция

      • Система питания

        Использование
        • Проводной/беспроводной
        • От аккумулятора
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Очистка
        Щеточка для чистки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Удобство использования

        Хранение
        Защитный чехол

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