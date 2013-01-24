Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Высококачественный чехол предназначен для хранения всех аксессуаров и их защиты от повреждения
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Индикатор длины стрижки на передней панели машинки для стрижки волос отображает точную длину волос при данной настройке.
Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.
Комфорт
Система питания
Обслуживание
Аксессуары