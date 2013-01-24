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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5070/80
Общая оценка / 5
  • Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5070/80
    Общая оценка / 5

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

    15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах

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      Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

      Обеспечивает исключительную точность

      • С футляром для хранения
      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      15 установок длины до 42 мм

      15 установок длины до 42 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Чехол для хранения обеспечивает защиту всех элементов

      Чехол для хранения обеспечивает защиту всех элементов

      Высококачественный чехол предназначен для хранения всех аксессуаров и их защиты от повреждения

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      Индикатор длины стрижки отображает длину волос после стрижки в мм

      Индикатор длины стрижки на передней панели машинки для стрижки волос отображает точную длину волос при данной настройке.

      Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

      Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Удобство в обращении
        Сверхлегкая конструкция

      • Система питания

        Использование
        Проводной/беспроводной
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Парикмахерские инструменты
        Щетка для укладки и ножницы

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