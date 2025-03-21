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Расширенная гарантия 3 года
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Самозатачивающиеся металлические лезвия
11 установок длины
Питание от сети
До 5 лет гарантии
Семейная машинка для стрижки волос обеспечивает необходимую мощность без лишнего шума и стресса. Ее плавный мотор разработан для поддержания нужной мощности без чрезмерных вибраций — это поможет спокойно стричься и забыть о раздражающем жужжании возле уха.
Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 10 параметров от 3 до 21 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.
Выглядеть здорово еще никогда не было так просто. Наши машинки для стрижки волос оснащаются исключительно долговечными самозатачивающимися лезвиями, чтобы вы могли наслаждаться идеальной стрижкой на протяжении всего срока службы устройства.
Награды
4.9
из 5
193
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sasha 40
21/03/2025
Україна
Філіпс
Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%
Плюсы
Тихий звук.Надійна.Легка.
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Litr667
26/10/2021
Україна
Машинка на все случаи жизни
Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%
Плюсы
Работает как часы
Минусы
Не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Uriy57
31/07/2021
Україна
Philips есть Philips,не когда не подводили!!!
Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....
Плюсы
Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...
Минусы
Нет...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.
Применимо исключительно к моделям серий 5000, 7000 и 9000. Доступно по всему миру, кроме США, Канады и Китая.