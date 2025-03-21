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  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи
  • Простая стрижка волос для всей семьи

Hair clipperМоющаяся машинка для стрижки волос

QC5115/15

4.9
| (193) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Простая стрижка волос для всей семьи
Семейная машинка для стрижки волос Philips поможет всей семье поддерживать стильный и опрятный образ. Ее ультра-тихая конструкция, 11 установок длины и самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечат идеальную эффективность стрижки и комфорт как для взрослых, так и для детей
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+ Дополнительный сервис

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Надежная и тихая машинка для стрижки взрослых и детей

Простая стрижка волос для всей семьи

  • Самозатачивающиеся металлические лезвия

  • 11 установок длины

  • Питание от сети

  • До 5 лет гарантии

Тихая и мощная

Тихая и мощная

Семейная машинка для стрижки волос обеспечивает необходимую мощность без лишнего шума и стресса. Ее плавный мотор разработан для поддержания нужной мощности без чрезмерных вибраций — это поможет спокойно стричься и забыть о раздражающем жужжании возле уха.

Простая настройка длины от 0,5 до 21 мм

Простая настройка длины от 0,5 до 21 мм

Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 10 параметров от 3 до 21 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.

Самозатачивающиеся лезвия, которые не нужно смазывать

Самозатачивающиеся лезвия, которые не нужно смазывать

Выглядеть здорово еще никогда не было так просто. Наши машинки для стрижки волос оснащаются исключительно долговечными самозатачивающимися лезвиями, чтобы вы могли наслаждаться идеальной стрижкой на протяжении всего срока службы устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

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4.9

из 5

193

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

21/03/2025

Україна

Україна

Філіпс

Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%

Плюсы

Тихий звук.Надійна.Легка.

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

26/10/2021

Україна

Україна

Машинка на все случаи жизни

Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%

Плюсы

Работает как часы

Минусы

Не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

31/07/2021

Україна

Україна

Philips есть Philips,не когда не подводили!!!

Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....

Плюсы

Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...

Минусы

Нет...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. Гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.

      2. Применимо исключительно к моделям серий 5000, 7000 и 9000. Доступно по всему миру, кроме США, Канады и Китая.