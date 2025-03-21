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Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
11 установок длины
8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
Семейная машинка для стрижки волос обеспечивает необходимую мощность без лишнего шума и стресса. Ее плавный мотор разработан для поддержания нужной мощности без чрезмерных вибраций — это поможет спокойно стричься и забыть о раздражающем жужжании возле уха.
Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 10 параметров от 3 до 21 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.
Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 8-часовой зарядки хватит на 45 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.
Награды
4.9
из 5
193
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sasha 40
21/03/2025
Україна
Філіпс
Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%
Плюсы
Тихий звук.Надійна.Легка.
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Litr667
26/10/2021
Україна
Машинка на все случаи жизни
Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%
Плюсы
Работает как часы
Минусы
Не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Uriy57
31/07/2021
Україна
Philips есть Philips,не когда не подводили!!!
Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....
Плюсы
Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...
Минусы
Нет...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году