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  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка
  • Быстрая и ровная стрижка

Hair clipper Семейная машинка для стрижки волос

QC5130/15

4.9
| (193) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрая и ровная стрижка
Семейная машинка для стрижки волос Philips поможет всей семье поддерживать стильный и опрятный образ. Ее ультра-тихая конструкция, 11 установок длины и самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечат идеальную эффективность стрижки и комфорт как для взрослых, так и для детей
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+ Дополнительный сервис

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Надежная и тихая машинка для стрижки взрослых и детей

Быстрая и ровная стрижка

  • Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали

  • 11 установок длины

  • 8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы

Тихая и мощная

Тихая и мощная

Семейная машинка для стрижки волос обеспечивает необходимую мощность без лишнего шума и стресса. Ее плавный мотор разработан для поддержания нужной мощности без чрезмерных вибраций — это поможет спокойно стричься и забыть о раздражающем жужжании возле уха.

Простая настройка длины от 0,5 до 21 мм

Простая настройка длины от 0,5 до 21 мм

Легко выбирайте желаемую установку длины — доступно 10 параметров от 3 до 21 мм с шагом 2 мм. Также можно снять насадку для создания контуров до 0,5 мм.

45 минут беспроводной работы или питание от сети

45 минут беспроводной работы или питание от сети

Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 8-часовой зарядки хватит на 45 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

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4.9

из 5

193

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

21/03/2025

Україна

Україна

Філіпс

Вже замовляю як для себе так і на подарунок,третю машинку Філіпс саме цієї моделі. Зарекомендувала себе за роки , ідеально для побутового використання. Рекомендую 101%

Плюсы

Тихий звук.Надійна.Легка.

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

26/10/2021

Україна

Україна

Машинка на все случаи жизни

Машинка очень классная, стрижет очень хорошо, лёгкая в использовании, можно выбирать насадки под любую стрижку. Также подойдёт для моделирования бороды и усов. В общем рекомендую на 100%

Плюсы

Работает как часы

Минусы

Не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

31/07/2021

Україна

Україна

Philips есть Philips,не когда не подводили!!!

Удобная, нешумная, приемлемая в цене. Большое Вам Спасибо!!! Всегда пользуюсь Вашим Брендом Philips....

Плюсы

Нешумная, приемлемая цена, удобная для стрижки волос...

Минусы

Нет...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hair clipper QC5115/15 Моющаяся машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 