Зарядное устройство и чехол для зарядки в дороге

С помощью компактной складной подставки для зарядки вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку. Чехол удобен для хранения бритвы, когда она не используется, а также защищает прибор во время путешествий.