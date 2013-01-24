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    Multigroom series 3000

    Универсальный стайлер

    QG3250/32
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Стиль настоящего мужчины Стиль настоящего мужчины Стиль настоящего мужчины
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      Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

      QG3250/32
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стиль настоящего мужчины

      Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

      Стиль настоящего мужчины

      Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах

      Стиль настоящего мужчины

      Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Multigroom series 3000 Универсальный стайлер

      Стиль настоящего мужчины

      Бритва Philips Multigroom — это то, что нужно настоящему мужчине. Благодаря превосходным характеристикам и безопасному триммеру, который позволяет создать любой образ с идеальной точностью, вы всегда будете уверены в превосходном результате. Узнать обо всех преимуществах

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        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        Универсальный стайлер

        Philips магазин цена

        Итого:

        Стиль настоящего мужчины

        Благодаря повышенной точности и безопасному триммеру

        • Время работы 35 мин.
        • Для волос на лице и голове
        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

        Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

        Зарядное устройство и чехол для зарядки в дороге

        Зарядное устройство и чехол для зарядки в дороге

        С помощью компактной складной подставки для зарядки вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку. Чехол удобен для хранения бритвы, когда она не используется, а также защищает прибор во время путешествий.

        Безопасные и высококачественные лезвия триммера

        Безопасные и высококачественные лезвия триммера

        Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

        Простая очистка под струей воды

        Простая очистка под струей воды

        Просто снимите насадки и тщательно промойте их под струей воды.

        Гребень для бороды и усов с 9 установками длины

        Гребень для бороды и усов можно прикрепить к полноразмерному триммеру. Благодаря 9 установкам вы сможете точно подравнять бороду до нужной длины.

        Полноразмерный триммер для линии шеи, бакенбард и подбородка.

        Полноразмерный триммер позволяет точно подровнять волосы и придать бороде нужную форму. Для создания эффекта трехдневной щетины используйте триммер без гребня.

        Гребень для стрижки волос с 9 установками длины

        Гребень для стрижки волос можно прикрепить к машинке для стрижки. Благодаря 9 установкам длины вы сможете поддерживать аккуратную и стильную прическу.

        Мини-бритва для выравнивания контуров бороды

        После подравнивания контуров бороды воспользуйтесь мини-бритвой для создания более четкой формы.

        Узкий триммер для носа, ушей и бровей

        Используйте триммер для носа, ушей и бровей для удаления нежелательных волосков.

        Компактный триммер для оформления деталей и создания безупречного стиля

        Компактный триммер позволяет создавать четкие линии и прорабатывать детали.

        35 минут автономной работы после зарядки в течение 10 часов.

        Аккумулятор обеспечивает 35 минут работы после зарядки в течение 10 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.

        Технические характеристики

        • Удобство использования

          Использование на сухой и влажной коже
          Моющиеся насадки

        • Система питания

          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный
          Время зарядки
          10 часов
          Время работы
          35 минут
          Использование
          От аккумулятора
          Поддержка различных напряжений питания
          100–240 В

        • Аксессуары

          Зарядное устройство
          Да
          Чехол для хранения
          Да

        • Создайте свой стиль

          Принадлежности
          • 9-позиционная съемная насадка для стрижки волос
          • Гребень для бороды и усов
          Количество установок длины
          9 настроек длины

        • Аксессуары

          Полноразмерный триммер
          32  миллиметра
          Мини-бритва
          Да
          Компактный триммер
          21  миллиметра
          Триммер для волос в носу, ушах и на бровях
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия
          Гарантия 2 года
          Смазка
          Лезвия не требуют смазки

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