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    EcoPro

    EcoPro20

    RC320B1
    • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
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      EcoPro EcoPro20

      RC320B1

      Качественное освещение для любых задач

      Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro EcoPro20

      Качественное освещение для любых задач

      Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

      Качественное освещение для любых задач

      Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro EcoPro20

      Качественное освещение для любых задач

      Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах

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        EcoPro

        EcoPro

        EcoPro20

        - {discount-value}

        Итого:

        Качественное освещение для любых задач

        Удобный карманный фонарь для повседневного использования

        • Карманный фонарь с аккумулятором
        • 220 люменов/2 Вт
        • Время работы аккумулятора: 3,5 часа

        Яркое комфортное освещение (220 люменов/2 Вт) для повседневного использования

        Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro20 обладает белым, комфортным светом цветовой температурой 6500 К и яркостью 220 люменов при мощности 2 Вт. С ним вы быстро справитесь с любой рабочей задачей.

        Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

        Philips EcoPro20 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на основании фонаря.

        3,5 часа работы аккумулятора без подзарядки

        Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3,5 часов непрерывной работы прибора без потери яркости, ну а при периодическом использовании заряда хватит на несколько дней.

        Компактный и удобный карманный фонарь идеален для повседневного использования

        Компактный и легкий фонарь Philips EcoPro20 легко помещается в карман. С его помощью вы легко справитесь с любой задачей.

        Вращающееся на 180° основание для направления света под нужным углом

        Если во время работы вам требуется менять расположение источника света, этот фонарь вам подойдет. Philips EcoPro20 оснащен подставкой, поворачивающейся на 180°, поэтому вы сможете легко направлять свет именно туда, куда нужно.

        Вращающийся на 360° крюк для удобства работы

        При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro20 на выдвижной крюк с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.

        Надежный магнит на поворотном основании для удобства работы

        Поворотное основание фонаря оснащено надежным магнитом, чтобы вы могли работать обеими руками. Это особенно удобно при наличии металлических поверхностей неподалеку, например если вы занимаетесь ремонтом двигателя. Просто прикрепите магнит к металлической поверхности, а затем с помощью поворотного основания установите нужный угол освещения.

        Надежный ударопрочный корпус

        Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro20 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          • Видеть лучше
          • Качественная работа
          Характеристики изделия
          Инспекционный фонарь с аккумулятором

        • Описание продукта

          Крючок
          Выдвижной крюк на 360°
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP20
          Магнит
          Да
          Материалы и отделка
          АБС-пластик с резиновым покрытием
          Количество светодиодов
          4
          Использовать при температуре
          от 0 °C до 40 °C
          Ориентационное освещение
          Вращающееся на 180° основание
          Линейка продукции
          • RCH
          • EcoPro
          Устойчивость к воздействию:
          • жир
          • масло
          • растворители
          Технология
          Светодиодная
          УФ-детектор утечки
          нет

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6500  K
          Интенсивность света (режим boost)
          420 люкс на расстоянии 0,5 м
          Срок службы светодиода
          До 30 000 часов
          Угол освещения
          90°
          Световая отдача
          220 люмен

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          2  Вт
          напряжение
          3,7  В
          Емкость аккумулятора
          1800  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 3,5 часов
          Тип элемента питания
          Литий-ионный аккумулятор
          Тип вилки питания
          Micro USB
          Тип кабеля для зарядки
          Перезаряжаемый
          Время зарядки батареи
          около 3 часов
          Источник питания
          Литий-ионный аккумулятор 103450

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          RC320B1
          Код для заказа
          05055745

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018050557
          EAN3
          8719018050564

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          24.8  см
          Ширина
          18.8  см
          Высота
          5.2  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          1
          Вес (с элементами питания)
          385  г
          Размер
          Стандартная лампа
          Длина кабеля
          100 см

        • Информация об упаковке

          Длина
          33  см
          Ширина
          20.5  см
          Высота
          27  см
          Вес брутто одного изделия
          3.103  г

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